Sénégal: Pandémie du COVID-19 - L'Ansd adapte ses méthodes organisationnelles et opérationnelles de travail

Le Sénégal est fortement affecté par la pandémie actuelle de Covid-19. Afin de faire face à cette crise sanitaire mondiale inédite, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures sanitaires et sécuritaires.

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) procède à une revue des priorités et une adoption de méthodes organisationnelles et opérationnelles de travail. C'est la décision prise par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) face au Covid-19.

Dans un communiqué de presse, pour les enquêtes qui sont maintenues, l'Ansd soutient avoir plus que jamais besoin de la collaboration des ménages et des entreprises sollicités. En plus, elle précise qu'elle continuera d'assurer la gestion du Répertoire national des entreprises et associations (Rnea).

«La gestion du Rnea est essentielle à l'organisation de la vie économique. En conséquence, les activités d'immatriculation des entreprises et associations au Numéro d'identification nationale des entreprises et associations (Ninea) sont maintenues à travers tout le pays. Les délais de délivrance du Ninea restent inchangés », renseigne cette structure qui dépend du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération.

Dans la même dynamique, l'Ansd ajoute que les enquêtes auprès des ménages qui sont programmées et maintenues seront réalisées par téléphone. Par conséquent, les questionnaires de ces enquêtes seront fortement allégés. Il en sera ainsi pour les enquêtes programmées relatives, notamment, à la conjoncture sociale.

Les enquêtes qui nécessitent d'interroger les répondants en face-à-face de manière intensive, telles que les enquêtes démographiques et de santé continues (EDS-Continues) sont provisoirement suspendues.

«Grâce à leur schéma de collecte en vigueur, les enquêtes de conjoncture menées auprès des entreprises sont maintenues. De même, les achats de produits non standardisés pour le calcul de l'indice des prix à la consommation (Ipc) sont encore maintenus. En conséquence, les indices statistiques, en l'occurrence, l'indice harmonisé des prix à la consommation (Ihpc), l'indice du coût de la construction (Icc), l'indice des prix de production industrielle (Ippi), les indices des prix de production des services (Ipps), l'indice harmonisé de

production industrielle (Ihpi), les indices du chiffre d'affaires (Ica), et l'indice des prix du commerce extérieur (Ipce) seront diffusés conformément au calendrier de publication », révèle l'Ansd.

Elle indique que les comptes de la nation, à savoir les comptes trimestriels, les comptes définitifs de l'année 2018 et les comptes provisoires de 2019, seront publiés conformément au calendrier prévu. Au plan de la gestion administrative et logistique, les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité sanitaire des travailleurs de l'Ansd.