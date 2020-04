Sénégal: COVID-19, contamination et port obligatoire du masque - Dr Bousso livre ses vérités

Le Sénégal a enregistré, à la date du lundi 13 avril, plus de 61% de taux de guérison des cas déclarés positifs à Covid-19.

Selon le Dr Bousso du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous), ce taux de guérison peut être expliqué par le faible nombre de cas sévères et l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour traiter les personnes atteintes de la maladie à Covid-19.

Le Dr Bousso, invité du Grand jury de la Rfm, n'a pas manqué par ailleurs de plaider fortement pour le port obligatoire du masque.

Au Sénégal, le nombre de personnes déclarées guéries du coronavirus par les autorités sanitaires s'élève désormais à 178, à la date du lundi 13 avril.

Par contre, 110 malades de Covid-19 sont sous traitement, selon les chiffres officiels du ministère de la Santé et de l'action social, dans le communiqué N°43.

Interrogé sur ce taux de guérison, le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous), Docteur Abdoulaye Bousso, a livré des explications.

« Le traitement à base de l'hydroxy chloroquine a été introduit. Le Pr Seydi et son équipe ont beaucoup développé sur la question. Aujourd'hui, sur l'ensemble de nos sites de traitement, c'est un produit qui est utilisé.

Comme on le dit, c'est une étude qui est en cours et on ne peut pas beaucoup s'avancer », a expliqué le directeur du Cous, interrogé du Grand jury de la radio Rfm, dimanche.

Et d'ajouter : « quand on voit le nombre de guéris, on peut se poser la question, mais on va être quand même très prudent par rapport à cela.

La chloroquine fait partie d'un arsenal thérapeutique, donc ce n'est pas que la chloroquine qu'on donne à nos patients. Il y a d'autres médicaments administrés à ces patients. Pour le moment, le protocole thérapeutique semble donner de bons résultats ».

Pour le Dr Bousso, si le Sénégal à un taux de décès relativement faible par rapport à d'autres pays, cela pourrait être dû au fait qu'il n'y a pas assez de cas sévères de ce nouveau virus. « Il y a une prise en charge qui s'est faite de manière précoce.

Elle se fait dans le milieu hospitalier. Tous ces éléments peuvent expliquer ce taux de guérison important ».

Poursuivant, le patron du Cous juge bénéfique le rapport risque au bénéfice de l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour traiter le Covid 19. « Nous connaissons la chloroquine. Nous l'avons prise contre le paludisme.

C'est un médicament qui est connu. C'aurait été différent si c'était un nouveau médicament. Si aujourd'hui, on arrive à cerner l'ensemble des questions liées aux indications, notamment les effets secondaires, en termes de bénéfices et risques, je pense que le bénéfice est plus important », a conclu le spécialiste en gestion des catastrophes sanitaires, en assurant qu'il y a « un stock disponible au niveau de la Pharmacie nationale d'approvisionnement (Pna) ».

Le Directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous) du ministère de la Santé et de l'action sociale, a par ailleurs estimé que le port du masque dans les lieux publics est impératif pour rompre la chaîne de contamination.

« Ce qui est sûr, c'est que le virus circule dans le pays. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Peut-être des personnes ont pu rentrer et n'ont pas développé la maladie et peuvent contaminer d'autres personnes.

C'est des cas auxquels il faut faire attention», a-t-l déclaré dans l'émission Grand Jury de la Rfm. Il a pour autant invité les populations à respecter les mesures sanitaires, notamment la distanciation sociale, au port de masques et de gants, évitant la stigmatisation d'une région ou d'une zone.