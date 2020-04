Sénégal: Riposte contre la propagation du COVID-19 à Diaroume - Le maire engage les chefs de village

Face à la vitesse de propagation du nouveau coronavirus (COVID-19) au Sénégal, le maire de la commune de Diaroumé (Nord Sédhiou) a invité les 45 chefs de village de sa collectivité territoriale à identifier et au besoin soumettre à un contrôle sanitaire toutes les personnes étrangère, y compris ceux ayant marqué une longue absence du village, fussent-ils natifs de la localité. Karfa Samaté l'a dit à l'occasion de la remise aux ayants-droit des produits d'hygiène.

A l'exemple de toutes les collectivités territoriales du Sénégal, celle de Diaroumé dans le département de Bounkiling a aussi procédé, samedi dernier, à la remise des produits d'hygiène aux quarante-cinq villages qui composent sa commune. L'objectif est unique, prévenir toute contamination au COVID-19.

Outre les mesures barrières pratiques, le maire de Diaroumé Karfa Samaté invite les chefs de village à l'identification de toute personne de retour au bercail, fût-il un natif de la localité, après une longue absence : « j'exhorte les chefs de village à redoubler de vigilance et à faire identifier toute personne revenue au village après une longue absence même si cette personne est native de la localité.

Ce sont en fait des mesures de précaution car tout cas communautaire serait préjudiciable pour nous. J'engage les jeunes et les femmes aussi à renforcer la veille citoyenne et sentinelle contre la propagation de la maladie à coronavirus ».

Et de noter avec insistance : « J'ajoute par ailleurs que le respect de l'état d'urgence et du couvre-feu est une obligation pour chaque citoyen. Je remercie le préfet de Diaroumé Ousmane Ngom et l'ensemble des acteurs sur le terrain, notamment les agents de sécurité de proximité », a dit Karfa Samaté, l'édile de Diaroumé.

Au nom des jeunes, Amadou Bamba Seydi, le président du Conseil communal de la jeunesse de Diaroumé exhorte ses camarades jeunes, filles comme garçons à observer avec rigueur les consignes de sécurité sanitaire.

Même symphonie de la part de Marie Touré dite Tabo, la représentante des femmes leaders appelées «Bajénu-Gox» de Diaroumé. «Nous, femmes sommes les premières à promouvoir l'hygiène car les enfants sont souvent plus proches de nous et nous sommes sur plusieurs activités.

Donc, on doit veiller au respect des mesures de prévention comme le lavage systématique des mains ».

Le maire de Diaroumé Karfa Samaté a réaffirmé par ailleurs toute sa disponibilité et son engagement sans faille à accompagner ses concitoyens à surmonter cette épreuve et contre laquelle seul le respect des mesures de prévention peut triompher, notamment l'hygiène, la distanciation sociale et le respect de l'état d'urgence et le couvre-feu en vigueur.