Madagascar: Urgence COVID-19 - Antanetibe-Mahazaza

La Fondation AXIAN (ex-FONDATION TELMA) ainsi que les ONG Un Enfant par la Main et Madagascar Hilfe, appuient la Commune d'Antanetibe-Mahazaza depuis le Mercredi 1er Avril pour renforcer sa gestion des risques liés au COVID-19. Ce projet vise à apporter aux habitants de cette zone rurale enclavée les moyens de comprendre la crise sanitaire actuelle, et de pouvoir lutter efficacement contre la propagation du virus.

Pour cela, 34 équipes de 110 agents communautaires ont été formés puis déployés dans 19 fokontany, pour permettre la sensibilisation de 2800 familles et la distribution des produits d'hygiène nécessaires à l'application des gestes barrières. En collaboration avec les autorités locales, il a été décidé de mettre en place un protocole strict et d'équiper ces équipes en gants, masques et solutions hydroalcooliques. La sécurité de tous est ainsi assurée, et les agents peuvent se déplacer sans risque à la rencontre des chefs de famille. Au total le projet permet l'acheminement et le don de 6000 savons, 3000 flacons de Sur'eau et une trentaine de dispositifs de lavage des mains chaque semaine.

Des outils de sensibilisations ont également été dupliqués pour l'occasion, et prochainement un « corona boky » pour les plus jeunes va être diffusé. Ce livret doit leur permettre de bien comprendre les origines de la pandémie, les symptômes de la maladie et les bons réflexes à adopter.

En plus de ces actions les partenaires du projet s'assurent du bien-être des plus vulnérables, enfants et personnes en situation de handicap en priorité, pour répondre à leurs besoins spécifiques en ces temps de confinement. Un suivi scolaire est d'ores et déjà mis en place pour les élèves des classes de CM2, permettant de maintenir un lien avec l'école et leurs enseignants, alors qu'en parallèle un appui à l'accès aux émissions pédagogiques est à l'étude.