Algérie: Covid19 - Les acteurs économiques appelés à aider les artisans dans la production des équipements de prévention

Alger — Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familiale, Hacène Mermouri a appelé, mardi à Alger, l'ensemble des entreprises et acteurs économiques à fournir les artisans de matières premières entrant dans la production des moyens et équipements de prévention contre le Covid-19.

Lors d'une déclaration à la presse à l'issue d'une visite d'inspection d'un atelier de production de bavettes et d'autres moyens de prévention contre le covid-19, accompagnée de la ministre de la Solidarité, de laSaluant "le grand élan de solidarité manifesté par les artisans en cette conjoncture délicate que traverse le pays en vue d'assurer les moyens de prévention conformes aux standards en vigueur, en dépit du manque de moyens", M. Mermouri a mis l'accent sur l'importance "d'encourager l'action bénévole et humanitaire enracinée dans la culture de la société algérienne".

A cette occasion, le ministre a fait état de "la production de plus de 500.000 masques médicaux et de milliers d'autres équipements dont des tabliers, combinaisons et autres".Il a, dans ce contexte, souligné l'importance de "la coordination avec le ministère de la Solidarité nationale pour aider les artisans à concrétiser leurs différents projets sur le terrain".

De son côté, la ministre de la Solidarité nationale a salué "l'élan de solidarité et les initiatives bénévoles des artisans et de la société civile dans la conjoncture difficile que traverse le pays, en raison de la propagation de l'épidémie du Covid-19", faisant part de "la disponibilité de son secteur à soutenir les artisans et les jeunes en leur accordant des micro-crédits dans le cadre de l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM) pour la réalisation de leurs projets", notamment dans le domaine de la production d'équipements médicaux qui nécessite, a-t-elle dit, "l'accord du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière".

La ministre a évoqué, dans ce cadre, la plate-forme électronique mise en place par son département pour faciliter l'enregistrement de tels projets, indiquant qu'elle sera bientôt présentée dans les médias.Par ailleurs, Mme Krikou n'a pas manqué de saluer le rôle des femmes algériennes parmi les artisanes, les médecins, les infirmières et les employées qui, a-t-elle affirmé, "n'ont de cesse de participer aux actions humanitaires et bénévoles, aux côtés des hommes, afin d'aider les citoyens à lutter contre la pandémie".