Algérie: Oran - Les ports de pêche maintenus ouverts

Oran — Les ports de pêche resteront ouverts à condition de respecter des mesures préventives contre la propagation du coronavirus par les professionnels de la mer, a déclaré mardi à Oran le directeur de la Chambre nationale de la pêche et de l'aquaculture, Benmira Bani Karim.

En visite d'inspection au port de pêche d'Arzew, M. Bani s'est dit "satisfait" de l'adoption des gestes barrières parmi les professionnels de la mer, mettant toutefois en garde contre le non respect des mesures de prévention contre l'épidémie qui peut conduire à la fermeture des ports de pêche.

Le respect des mesures commence par le port des masques, a-t-il souligné, faisant savoir que plus de 300 masques ont été distribués aux professionnels de la mer, et une commande pour la fabrication de 5.000 autres a été passée auprès des Centres de la formation professionnelle.La désinfection régulière des ports de pêche et l'application des gestes barrières sont à même de prévenir la propagation du virus parmi les professionnels de la mer, a estimé M. Bani.

Après cette rencontre, qui a regroupé une quarantaine de mandataires, il est attendu de voir les professionnels de la mer au niveau des ports de pêche d'Oran et d'Arzew, et de l'abri de pêche de Kristel exercer dans le respect des mesures préventives, a déclaré pour sa part le directeur de la Pêche et des Ressources hallieutiques de la wilaya d'Oran, Mohamed Bengrina.

Le constat de la visite est satisfaisant et le message semble avoir été bien reçu par les pêcheurs, se sont accordé à dire les deux responsables. Plusieurs initiatives pour la désinfection des ports de pêche d'Oran et Arzew et l'abri de pêche de Kristel ont été menées par la société civile et les autorités locales au cours du mois d'avril en cours.