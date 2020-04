Sénégal: Guy Maruis Sagna - «Je soupçonne que les aides ne bénéficient qu'aux entreprises impérialistes»

interview

Le Président de la République a pris des mesures de protection de l'emploi salarié en confinant le patronat. Pendant trois mois, il est donc interdit au privé de procéder à des licenciements sauf en cas de faute lourde.

En contre partie, le privé devrait être soutenu par l'Etat. Une aide qui installe déjà le doute dans la tête de Guy Marius Sagna.

L'activiste soupçonne «que les aides aux entreprises ne bénéficient essentiellement qu'aux entreprises impérialistes et que la portion congrue, comme d'habitude, soit réservée aux nationaux».

Comment s'assurer que l'Etat viendrait en aide à toutes les entreprises qui en auront besoin ?

En temps normal, sur les 350.000 PME immatriculées seules 10.000 bénéficient de financements réguliers.

Grand, est le risque alors que l'État omette plusieurs entreprises. De plus quid des entreprises du secteur informel ? D'ailleurs, quelles sont les entreprises bénéficiaires ? Les entreprises nationales?

C'est quoi une entreprise nationale? Ici, vous permettrez que j'exprime tout mon soutien au Club des investisseurs du Sénégal qui, par la voix de Abdourahmane Diouf, pose la nécessité d'une redéfinition de la notion "d'entreprises nationales" car, nous savons que certaines n'ont de «nationales» que le nom mais qu'elles ont des capitaux et des propriétaires étrangers, impérialistes.

Cette aide, nos entreprises nationales, formelles comme informelles en ont besoin. Elles, qui déjà en temps normal, font face à un taux de mortalité des PME de 64%. Rappelons nous de la saignée de 2017 où nous avons perdues 275 entreprises.

C'est pourquoi, les organisations patronales, les chambres de commerce, tailleurs, commerçants, coiffeuses... doivent se mobiliser afin de déposer leurs cahiers de doléances sut la table et refuser d'être encore une fois les perdants d'une politique de l'État.

Les communes devront être associées au processus, ainsi que les chambres de commerce et de métier afin de garantir que toutes les entreprises seront effectivement prises en compte.

Il est enfin important - last but not the least- que les organisations des travailleurs soient aussi impliqués dans le processus afin que cette aide ne soit pas seulement captée par des patrons au bénéficie exclusif et parasitaire de ceux-ci.

S'assurer que l'État vienne en aide à toutes les entreprises, c'est aussi avoir le courage de dire que les 1000 milliards sont insuffisants.

C'est pourquoi je pense qu'il faut encore plus. Voilà pourquoi je ne cesse de demander la suppression du HCCT et du conseil économique social et environnemental afin de donner un signal fort au peuple sénégalais, aux travailleurs et au patronat.

Un signal de la majorité présidentielle qui par la pédagogie de l'exemple exprimera ainsi son empathie et sa détermination à aller chercher l'argent partout. Les sénégalais ont besoin d'être rassurés par leurs élus.

Et si l'Etat s'avérait défaillant et/ou discriminatoire vis à vis de certaines entreprises ?

Les organisations patronales, les chambres de commerces... sont interpellées. Il faudra qu'elles se battent pour exiger ce qui leur revient de droit.

Ce coronavirus a suffisamment montré que le "développement vers l'extérieur", les options économiques extraverties sont une catastrophe.

Et notre patronat, nos commerçants doivent être patriotiques et exiger de l'État, particulièrement pendant ces moments, une politique de patriotisme économique pour ne pas dire une politique patriotique d'aide aux entreprises.

En plus de la mobilisation des acteurs du secteur formel et informel concernés, c'est là où des organisations comme Noo Lank et Aar Li Nu Bokk sont interpellées et attendues.

Elles devront être aux côtés de nos PME, de notre patronat qui souffre depuis tant de décennies du Doing Business et autres politiques antinationales du FMI et de la Banque Mondiale.

Ces plateformes citoyennes devront dire "Aar Li Nu Bokk" c'est aussi s'assurer que cette aide aux entreprises aillent aux entreprises sénégalaises.

Elles devront dire "Noo Lank" à une répartition antinationale, antidémocratique et politicienne de l'aide aux entreprises.

J'appelle dans la perspective où cette répartition devait ne pas être démocratique à une jonction organisations patronales, des commerçants et plateformes citoyennes.

Les conditions du soutien ne sont pas définies ni les critères d'accès aux ressources compensatoires et discutées avec les partenaires sociaux. L'Etat n'a t-il pas mis la charrue avant les bœufs par populisme et/ou clientélisme électoraliste?

Je crois que le plus important est l'annonce par l'État de ces mesures. Le défi aujourd'hui c'est de faire de ces annonces une réalité dans l'intérêt des entreprises et des travailleurs et de refuser que cela reste au stade de slogan comme cela a été souvent le cas.

Nous invitons l'État à la responsabilité qui sied aujourd'hui plus qu'avant devant la grave situation dans laquelle nous nous trouvons.

J'invite les principaux acteurs à faire leurs propositions et à être représentés dans les instances de gestion, de pilotage du Force covid-19.

J'invite le président Macky Sall à ne pas reproduire ce qui se passe dans les conseils d'administration des hôpitaux par exemple où l'État s'arrange à être majoritaire. Résultat des courses : nos hôpitaux sont agonisants.

Les critères sont à négocier selon une démarche inclusive, démocratique mettant exclusivement les intérêts des entreprises sénégalaises du formel comme de l'informel.