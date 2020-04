Sénégal: Coût «élevé» du transport pour la distribution des vivres, en contexte de COVID-19 - Les pouvoirs publics mis devant leurs responsabilités

Le transport et la distribution de l'aide alimentaire d'urgence destinée aux populations vulnérables et affectées par la pandémie à coronavirus (Covid-19) doivent se faire dans la plus grande transparence. C'est sur la base de cette conviction que plusieurs acteurs se sont levés pour alerter, afin que tout se passe dans les règles de l'art

Depuis l'annonce du départ des convois et de la distribution des vivres dans le cadre de l'aide alimentaire d'urgence, des voix s'élèvent pour appeler à une bonne répartition et une rationalisation des coûts liés au transport, tant sur les médias que sur les réseaux sociaux

. «L'Etat du Sénégal va dégager 6 milliards de F Cfa pour le transport des vivres qui doivent être distribués aux populations en cette période de pandémie du coronavirus», a alerté l'ancien député Cheikh Tidiane Sy.

Ce qu'il a qualifié de «gaspillage», car «cet argent pouvait servir à autre chose», a-t-il dit. Un autre acteur juge également «scandaleux ce qui est en train de se passer sous nos yeux».

«Dans le cadre du Covid-19, une enveloppe de 6 milliards de F Cfa est allouée au transport des dons en denrées alimentaires destinés aux Sénégalais pour une quantité de 145.000 tonnes au total. Si vous faites le calcul, le coût moyen de la tonne revient à 41.379 F Cfa», a-t-il expliqué.

Et de poursuivre : «pour vous donner une idée, une tonne de marchandise est transportée du Port de Dakar à Bamako au prix de 35.000 F Cfa voire 40.000 F Cfa, en période d'hivernage où la demande est plus forte avec les cargaisons d'engrais qui transitent par Dakar.

Tous ceux qui s'activent dans la logistique savent que le prix le plus élevé est payé au maximum à 15.000 F Cfa/tonne sur Dakar-Bakel ou Dakar-Kédougou.

Pour Ziguinchor, c'est entre 12.000 F Cfa et 13.000 F Cfa là où on est à 3000 F Cfa à Dakar, 5000 F Cfa pour Thiès et 6500 F Cfa pour Touba», a-t-il alerté.

Dans le même ordre d'idée, le coordonnateur du collectif des acteurs des transports routiers du Sénégal, Momar Sourang dit ne pas comprendre la démarche de l'Etat.

«On avait pris la décision de mettre à la disposition de l'Etat, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, tout notre parc de véhicules poids lourds en vue de transporter gratuitement les vivres.

Nous avions mis au courant notre ministre de tutelle. Mais, à notre grande surprise, on a vu un Appel d'Offres sur les denrées alimentaires suivi d'un autre Appel d'Offres pour le transport. Ça amène une cacophonie.

On a fait ce qu'on devait faire, mais on n'a pas un pouvoir de décision», a fait savoir Momar Sourang. Quant à l'ancien député, Moustapha Diakhaté, il a invité les populations à la vigilance.

«Le kit est composé de 100 kg de riz, de 10 litres d'huile, 10 kg de sucre, 10 kg de pâtes alimentaires et 18 barres de savon.

Tout ménage qui reçoit moins doit refuser de prendre le kit et faire une réclamation auprès des autorités administratives les plus proches», a dit l'ancien président groupe parlementaire de la majorité, Bennoo Book Yaakaar, à la 12e législature, Moustapha Diakhaté.