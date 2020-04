Cote d'Ivoire: COVID 19 - Des artistes et journalistes s'engagent

La Fondation des artistes de Côte d'Ivoire(Fondaci) et l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci) organisent un téléthon pour accompagner les efforts du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus.

Selon Aimond William Oula, président de la Fondaci, le téléthon aura lieu simultanément sur plusieurs chaînes de télévision et les réseaux sociaux, le jeudi 30 avril 2020 et aura pour thème " Ivoirien dans la solidarité et la discipline, nous vaincrons".

Ce téléthon, dit-il, consistera à mobiliser des fonds pour voler au secours des familles défavorisées et surtout des populations vulnérables de Côte d'Ivoire. Me Claude Ahobaut, commissaire de justice (huissier de justice) supervisera l'opération.

Les fonds recueillis, précise-t-il, permettront d'accompagner les ministères de la "Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté", "de la Communication et des Médias" et " de la Culture et de la Francophonie.

Ces fonds permettront également aux journalistes et aux artistes d'aller sur le terrain pour sensibiliser les populations sur les mesures-barrières à observer et la dangerosité de ce virus mortel.

Le plateau du téléthon sera à Abidjan pendant que des personnes partout en Côte d'Ivoire pourront intervenir sous la supervision de Me Claude Ahobaut, le commissaire de justice. .