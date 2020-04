Afrique: Pionnière du 7ème Art Panafricain - Sarah Maldoror, une vie de combat et de cinéma

Le coronavirus a emporté Sarah Maldoror, l'une des premières cinéastes noires. Elle est décédée le lundi 13 avril dernier à Paris, a annoncé sa fille Annouchka de Andrade dans un texte sous forme d'hommage. La réalisatrice guadeloupéenne, âgée de 91 ans, avait une quarantaine de films à son actif.

Au début des années 1990, la réalisatrice guadeloupéenne Sarah Maldoror ne ratait presque jamais les Rencontres cinématographiques de Dakar (Recidak) organisées à l'époque par son amie Annette Mbaye d'Erneville, première femme journaliste sénégalaise et amoureuse du 7ème art. Nous la voyions traîner sa silhouette au Théâtre national Daniel Sorano, où se passait l'ouverture du festival, et sur les lieux de projection.

Lors des débats et colloques, ses prises de parole à la fois passionnées et exaltantes traduisaient tout son engagement pour un cinéma africain libre et engagé. Elle qui fut de la génération du Sénégalais Ousmane Sembène, du Tunisien Tahar Cheriaa et du Sud-Africain Lionel Ngakane (tous nés dans les années 1920) aimait les retrouver à Dakar où ils passaient des journées entières à échanger sur l'avenir du 7ème art dans le continent. Dans les autres grands festivals africains tels que le Fespaco de Ouagadougou ou les Journées cinématographiques de Carthage, Sarah Maldoror honorait également de sa présence les projections, débats et masters class.

Dans son texte-hommage intitulé « Derrière le nuage : Sarah Maldoror », sa fille Annouchka de Andrade, directrice du Festival du film d'Amiens (France), la décrit comme « une pionnière du cinéma panafricain, la voix des persécutés et des insoumis (... ) dont l'œuvre lumineuse de plus de 40 films est le reflet d'une combattante curieuse de tout, généreuse, irrévérencieuse et soucieuse de l'autre ».

Pourtant, c'est par le théâtre que Sarah Maldoror a commencé sa carrière en 1956 avec une compagnie intitulée « Les griots », première troupe française composée uniquement d'acteurs africains et afro-caribéens pour, disait-elle, en finir avec les rôles de servante et faire connaître les artistes et écrivains noirs. Des pièces telles que « La tragédie du Roi Christophe » d'Aimé Césaire et « Les nègres » de Jean Genet ont ainsi été interprétées par cette troupe. Après des études de cinéma entamées en 1961 à Moscou, elle se lance dans la réalisation.

GUERRES DE LIBÉRATION EN AFRIQUE

Son premier court-métrage intitulé « Monangambee », en 1969, aborde avec justesse le thème de l'incompréhension entre colonisateur et colonisé. Avec ce film, elle remporte de nombreux prix dont celui de meilleur réalisateur à Carthage. Trois ans plus tard, en 1972, elle récidive avec « Sambizanga » qui raconte la vie de l'épouse d'un combattant angolais torturé dans les geôles des colons portugais. Cette histoire est un peu la sienne car elle fut la femme du poète et homme politique Mario de Andrade, fondateur et premier président du Mouvement pour la libération de l'Angola (Mpla) avec qui elle a eu deux filles, Annouchka et Henda.

La vie de Sarah Maldoror est intimement liée aux guerres de libération en Afrique. Après ses études de cinéma, elle rejoint les « freedom fighters », ces combattants de la liberté qui, dans les années 1960 et 1970, luttaient pour l'indépendance en Guinée, Algérie, Guinée-Bissau... Elle considérait le cinéma comme « un outil de la révolution, une éducation politique pour transformer les consciences ». Un cinéma tiers-mondiste et avant-gardiste dont l'objectif est de décoloniser la pensée pour favoriser des changements radicaux dans la société.

D'ailleurs, Aimé Césaire la considérait comme « une réalisatrice qui, caméra au poing, combat l'oppression, l'aliénation et défie la connerie humaine ». Dans la deuxième partie de sa carrière, Sarah Maldoror s'est orientée vers le documentaire et a réalisé de nombreux portraits de personnalités telles que Leon Gontran Damas, Toto Bissainthe, René Depestre, Louis Aragon, etc. Parmi ses films, on peut aussi citer « Un Sénégalais en Normandie », « Des fusils pour Banta » (sur la guerre de libération en Guinée-Bissau), « Le racisme au quotidien », etc. Autant d'œuvres qui illustrent parfaitement le regard qu'elle posait sur le monde car pour elle, la Culture est l'unique moyen d'élévation d'une société.