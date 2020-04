Cote d'Ivoire: Le groupe Barrick Gold offre 500 millions de Fcfa

Le groupe Barrick Gold, exploitant la mine d'or de Tongon (département de Korhogo), a fait don, le jeudi 09 avril 2020, à l'Etat de Côte d'Ivoire de 500 millions de Fcfa pour appuyer la lutte contre la maladie à Coronavirus.

La remise de chèques s'est faite au cours d'une cérémonie au cabinet du ministre des Mines et de la Géologie, Jean Claude Kouassi, en présence des ministres Aka Aouélé de la Santé et de l'Hygiène publique, et Mariatou Koné de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté.

Ces deux départements ministériels sont, en plus du ministère des Mines et de la Géologie, les bénéficiaires de la contribution financière apportée par l'entreprise minière.

A raison de 250 millions de Fcfa au profit du ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, 150 millions de Fcfa pour le ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la pauvreté, et 100 millions de Fcfa au ministère des Mines et de la Géologie.

A cet appui, s'ajoutent les actions de l'entreprise minière en faveur du système sanitaire de Korhogo, et des populations riveraines de la mine qu'elle exploite, pour un montant de 200 millions de Fcfa.