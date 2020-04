Angola: Le gouverneur réitère le renforcement de la sécurité

Cuito — Les organes de la défense et de la sécurité de Bié doivent renforcer les mesures de lutte contre les agglomérations de la population (marchés informels, magasins, entre autres), afin de lutter contre le covid-19, a réaffirmé mardi le gouverneur Pereira Alfredo.

Le dirigeant, qui intervenait lors de la réunion du bilan d'activités menées par la Commission provinciale de contingence contre le Covid-19, a souligné la nécessité de redoubler des efforts pour obliger les citoyens à rester à la maison.

Il a rappelé que le décret présidentiel sur la lutte contre le Covid-19 stipulait que les marchés informels devaient être ouverts seulement trois fois par semaine (mardi, jeudi et samedi), de 6 h à 13 h, tandis que les magasins des produits essentiels tous les jours, de 8 h à 13 h.

Pereira Alfredo a conseillé aux effectifs de la Police nationale et des Forces armées angolaises (FAA) de simplifier la communication (plus pédagogique) si possible, dans les langues nationales, afin que le message parvienne et soit bien compris par la population. Il a également orienté les organes de défense et de sécurité le renforcement du contrôle et la surveillance des frontières de la province afin d'empêcher l'entrée des personnes.