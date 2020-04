Togo: Edem Kodjo - 1938 - 2020

Dans un petit entrefilet La Prospérité n° 5291 du 13 avril 2020 nous a livré l'information de la disparition d'Edem Kodjo né à Sokodé au Togo le 23 mai 1938, et mort à Paris le 11 avril 2020. Qui était-il ? Il faisait partie de ces grands d'Afrique qui misaient sur notre pays pour le développement de notre continent.

Alors que nous accédions à l'indépendance, Cheikh Anta Diop, un Sénégalais, faisait paraître en juin 1960 son livre intitulé "Les Fondements Culturels, Techniques et Industriels d'un Futur Etat fédéral d'Afrique Noire". Il réservait une place prééminente au bassin du Congo appelé à devenir "la première région industrielle de l'Afrique", "le centre principal de l'industrie lourde". Le livre recensait les atouts du Congo qui étaient multiples et indéniables. Il y avait l'énergie hydraulique à partir du fleuve Congo, deuxième fleuve au monde par le volume de son débit (30.000 à 60.000 m3 /s ; 650 milliards de kwh de réserves annuelles, équivalant à l'époque aux 2/3 de la production mondiale. Il y avait les ressources minières qui valaient au pays l'épithète de "scandale géologique" : le cobalt (65% de la production mondiale), le chrome (1/3 de la production mondiale), le cuivre, le tantale, le cadmium, le vanadium, le manganèse, l'étain, le zinc, le plomb, l'argent, le diamant industriel, l'or, l'uranium (50% de la production mondiale avant l'indépendance), le wolfram, etc. Le coltan n'était pas cité parce qu'il n'était pas encore à la mode. Il y avait la forêt vierge avec diverses essences. Dans le plan d'industrialisation qu'il esquissait, le savant sénégalais liait l'avenir industriel du continent africain au sort du Congo.

Si l'on résolvait le problème du transport à longue distance de l'énergie électrique sous forme de tension continue, le bassin du Congo permettrait de ravitailler en électricité tout le continent. L'exploitation des ressources énergétiques permettrait de transformer les matières premières du continent et faire de l'Afrique Noire, selon ses propres termes, "un paradis terrestre". Le Congo fabriquerait de l'acier et des aciers spéciaux à usage domestique ou stratégique. Il installerait une industrie électro-métallurgique pour traiter différents minerais. Il développerait des constructions aéronautiques et navales, des constructions d'automobiles et des machines agricoles, des industries variées du bois, des industries de pâte à papier, des colorants, des tissus artificiels, des matières plastiques.

Pour satisfaire les besoins du continent et exporter le surplus de production, Cheikh Anta Diop imaginait la multiplication des usines de pneumatiques, des usines de filature et de tissage, des huileries, des savonneries, des sucreries, des industries de chimie minérale et synthétique, des cimenteries. L'agriculture n'était pas en reste. Le bassin du Congo était une région d'élevage de l'avenir en raison de ses prairies immenses, vertes en toutes saisons.

La culture du riz, du coton et d'autres choses serait développée au Congo pour cesser de faire dépendre l'Afrique de l'extérieur en important d'Asie et d'Europe des produits indispensables à son existence. La pêche déboucherait sur l'industrie de conserves et l'industrie de frigorifiques et du froid. Le tendon d'Achille de ce géant en devenir était en 1960 sa faiblesse démographique. La densité du bassin du Congo était de 2 à 3 habitants au km2.

Aussi, Cheikh Anta Diop plaidait-il pour "une politique d'hygiène et de développement systématique des naissances". Il ne fallait surtout pas recourir à une immigration massive d'étrangers. Tout au plus, admettait-il dans les premières années d'industrialisation, "un appel judicieux de la main-d'œuvre des territoires africains avoisinants". A la même époque que Cheikh Anta Diop, Frantz Fanon, auteur de "Peau noire, Masque blanc", médecin martiniquais, naturalisé algérien, qui s'était engagé dans le F.L.N. pendant la guerre d'Algérie, et avait amené Jean-Paul Sartre à s'intéresser à la pensée politique de Lumumba, soulignait la position géostratégique du Congo : " L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est au Congo". Cette citation réserve aussi une place prééminente au Congo.

Malheureusement, elle est souvent galvaudée, émasculée et banalisée. Un quart de siècle après les indépendances africaines, Edem Kodjo, un Togolais, a publié en 1985 un livre intitulé "Et demain l'Afrique". Ce livre a reçu le Grand prix littéraire d'Afrique noire.

L'auteur avait déjà une certaine notoriété. Outre son diplôme de sciences économiques, il était sorti de l'Ecole Nationale d'Administration française (ENA) en 1964. De 1967 à 1973, il avait presté comme Gouverneur du Fonds Monétaire International (FMI).

Puis, il a été Ministre de l'économie et Ministre des Affaires étrangères au Togo dans les années 1970. De 1978 à 1983, il a été promu Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA). Dans son livre Edem Kodjo plaidait pour l'unification territoriale et politique de l'Afrique. Au fil des pages, il cherchait un pays qui pourrait jouer le rôle de la Prusse en Allemagne au 19ème siècle. La Prusse s'est jouée de l'Angleterre pour établir l'unité allemande au travers de l'Union douanière; elle a associé de grands Etats comme la Bavière, la Saxe, le Württemberg, les Etats de Thuringe.

Le pays que cherchait Edem Kodjo devait avoir, écrivait-il, "une dimension d'Etats modernes". Il posait et retournait la même question : "Quel est l'Etat qui pourra assumer les fonctions de la Prusse des Africains ? Quel Etat jouera le rôle de catalyseur ?" (p.261). Un peu plus loin, il affirmait encore : "Mais il faudra une Prusse africaine", "un pays africain qui accepte d'être le centre de l'union". (p. 265). Un autre moyen de réaliser l'unité continentale était de commencer à travailler par pôle fédérateur avec des Etats pilotes. En Afrique de l'Ouest, Edem Kodjo pointait le Nigéria à cause de son vaste espace et de sa population (100 millions d'habitants à l'époque).

En Afrique centrale, c'était le Zaïre (R.D.C.) à cause, disait-il, de sa richesse, de son immensité géographique, de sa position géostratégique exceptionnelle et de ses trente millions d'habitants (chiffre de 1985).

En Afrique australe, il désignait l'Afrique du Sud sans l'apartheid. En Afrique orientale, c'était l'Ethiopie, et en Afrique du Nord l'Egypte ou l'Algérie. La carrière de notre auteur va se poursuivre à la primature.

A deux reprises il fut nommé Premier ministre au Togo : du 23 avril 1994 au 20 août 1996, et du 9 juin 2005 au 20 septembre 2006. Bien qu'il ait fait ses adieux en politique dans son pays, en janvier 2016 il fut choisi comme facilitateur du dialogue politique en République démocratique du Congo. Car, il présidait la Fondation Pax Africana active dans la médiation et la promotion de la paix en Afrique. Certains de ses amis le mirent en garde : Vous allez vous enfoncer et vous perdre dans « le marigot congolais ».

Il est venu, il a vu la situation, mais n'a réussi que partiellement sa mission. Parce que l'Opposition l'a contesté. Il a fallu encore d'autres négociations. Le quatrième Africain qui misait sur notre pays est l'historien franco-guinéen Ibrahima Baba Kaké qui est co-auteur d'un livre publié à Paris chez Présence Africaine : "Le Conflit belgo-congolais".

Il a découvert le Congo tardivement. Impressionné favorablement après deux séjours au Congo, il a pastiché Alain Peyrefitte. L'ancien ministre du Général de Gaulle avait écrit un livre titré "Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera". Kaké a dupliqué : "Quand le Zaïre s'éveillera, le monde s'étonnera". A quand le réveil du géant assoupi ?

Jean-Marie Mutamba Makombo

Professeur Emérite/Université de Kinshasa