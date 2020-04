Sénégal: Netflix - Du cinéma pour réchauffer son couvre-feu

Pour les célibataires, Netflix constitue une manière de changer d'air, pour les mariés, c'est pour sortir de la routine monotone dictée par le couvre-feu. Ainsi, beaucoup de jeunes regardent des films à la maison.

Imaginez une perte de connexion juste pout une journée durant cette période d'état d'urgence et de couvre-feu ! « Un désastre total ! », rétorque Siré Ka, une jeune lycéenne confortablement installée dans son salon à Grand-Yoff. « Comment allons-nous faire pour regarder Netflix », se demande-t-elle affolée par cette supposition.

Netflix semble être le compagnon idéal en ces moments où la solitude gagne les jeunes. Les salles de cours étant fermées et les sorties encadrées font que les jeunes se tournent vers les outils du net et les différentes applications de streaming dont Netflix.

Netflix est une plateforme dédiée au visionnage de films, séries et de documentaires moyennant un abonnement mensuel. Le partage de compte étant permis, pratiquement beaucoup partagent leur compte avec leurs amis.

La plateforme attire un monde fou mais particulièrement les jeunes. Plus de 167 millions de comptes sont ouverts sur Netflix, depuis le début de la pandémie de coronavirus, le nombre de visionnage a augmenté considérablement en Europe. De plus en plus, les confinements et semi-confinements en Afrique ont un impact sur l'utilisation de netflix.

« Je suis hébergée sur Netfllix (partage de compte Ndlr), je passe en moyenne entre cinq et six heures par jour sur Netflix », confie Ndeye Fatou Cissé, étudiante en Master de Gestion vivant au centre-ville. Elle trouve que le couvre-feu est bien meublé avec Netflix.

Durant la journée, elle occupe ses heures à faire la cuisine et dès 20h, elle s'installe devant sa télévision connectée et plonge dans les histoires plus que « captivantes ».

Sa voisine d'immeuble, est d'avis que Netflix est «toute sa vie». Déjà qu'en période ordinaire, elle regarde excessivement les films de la plateforme, depuis le début du couvre-feu, Sira passe ses journées à «mater les séries».

«J'arrive à regarder des saisons entières de vingt épisodes en une journée», lâche-t-elle fièrement avant de rejeter la faute sur son statut de célibat.

«Si j'étais mariée, je pense que je regarderai moins Netflix», argue-t-elle.

Si elle a fait le choix de jeter son dévolu sur les séries, Dior, une jeune étudiante en Qualité, se connecte sur Netflix parce qu'il présente un large choix de programmes par rapport à la télévision. «Je regarde ce que j'ai envie de regarder. Je n'ai pas besoin de sortir. Je ne me plains pas en cette période de couvre-feu».

La routine de ces jeunes célibataires n'est pas loin de celle des mariés. « Nous passons tellement de temps sur Netflix, qu'on peut oublier le couvre-feu », avance Mamy Fall Ndiaye, jeune mariée.

Le couple Ndiaye s'installe devant les films et séries dès 19H et ceci peut prendre des heures de visionnage...

La suspension des championnats sportifs, la réduction des heures de travail, et l'interdiction de rassemblement, chapoté par le couvre-feu laissent la voie à Netflix...

Le boom d'abonnement de Netflix fait l'affaire des détenteurs de compte. Samba gère les abonnements et connecte au moins une cinquantaine de personnes dans son réseau.

En effet, il procède à l'ouverture de compte une personne et partage avec elle le code moyennant une certaine somme d'argent par mois ou l'année. Il a enregistré une vingtaine de nouveaux adhérents depuis le couvre-feu.