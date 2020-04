Cote d'Ivoire: Stade de Reims - Hassane Kamara a désormais des envies d'ailleurs

Après avoir affiché sa fidélité à Reims l'hiver dernier, Hassane Kamara pense désormais à franchir un palier dans sa carrière. Le Franco-Ivoirien serait désormais disposé à quitter le club qu'il a rejoint en 2015.

Dans une interview accordée à L'Union le week end dernier, l'arrière gauche de 26 ans n'a pas fermé la porte à un départ l'été prochain.

« Comme tout compétiteur, je me dois de regarder plus haut. Mais je garde les pieds sur terre et la tête froide. À la fin de la saison, il me restera un an de contrat. Rien ne m'empêche de prolonger et de partir comme Édouard Mendy l'a fait auparavant », a-t-il déclaré.

L'hiver dernier, l'Olympique Lyonnais, Brighton, Crystal Palace et Watford étaient prêts à formuler des offres. Mais Kamara a pris la ferme résolution de finir la saison avec le club Champenois. Ces intérêts dénotent de la bonne performance du natif de Saint-Denis.

Si le Stade de Reims occupe la 5ème place de la Ligue 1, c'est grâce en partie aux belles prestations d'Hassane Kamara sur son côté gauche. Dans la peau d'un incontournable à son poste, il a disputé 28 rencontres toutes compétitions confondues.