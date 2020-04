Nigeria: Chidozie Awaziem - Le grand rêve du défenseur nigerian

Il est permis de rêver, mais également en football tout est possible. Des dictions qui se rejoignent surement. Quoi qu'il en soit, Chidozie Awaziem ne rêve que de porter les couleurs du Real Madrid.

A Leganes après un passage au FC nantes, le défenseur veut réaliser son plus grand rêve. « J'ai rêvé de jouer en Liga. Mon rêve est devenu réalité, et maintenant je prie pour jouer au Real Madrid. Je me bats pour mes rêves et j'espère qu'il se réalisera un jour. J'adore Sergio Ramos. J'aime son style de jeu et son attitude sur le terrain, sa combativité et son leadership« , confesse Chidozie Awaziem aux medias de la Liga.

Pour atteindre cet objectif, Awaziem peut compter sur son compatriote Kenneth Omeruo. « Il m'a beaucoup aidé. Quand je suis venu ici, c'est lui qui m'a montré beaucoup de choses, expliqué comment tout se passait dans le club, et comment les joueurs jouaient. Je ne connaissais pas les tactiques quand je suis arrivé ici, parce que je n'avais pas joué en 3-5-2. C'était donc un peu difficile et étrange pour moi. Mais grâce à Kenneth, c'était plus clair. Il m'a beaucoup aidé« .