Cote d'Ivoire: "Dons au CHU d'angré emportés?" - Le CHU, la nouvelle psp et le ministère de la santé réagissent

Le mardi 14 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a démenti une information selon laquelle, le matériel sanitaire et médical octroyé à la Nouvelle pharmacie de santé publique (NPSP), et remis au CHU d'Angré le vendredi 10 avril 2020 par le Professeur Joseph Acka (Directeur de Cabinet du Ministère), a été repris aussitôt après la cérémonie.

« Comment peut-on repartir avec des dons qu'on fait ? Ce n'est pas possible ! Ce sont des histoires ! Une deuxième livraison a été même faite aujourd'hui mardi dans le CHU », a dit Kouadio Allé, Directeur de la communication du ministère.

« On ne peut pas repartir avec ce qu'on a donné. Le programme est même fait de sorte que le matériel soit renouvelé toutes les deux semaines. J'étais moi-même présent à la cérémonie de remise des dons à Angré. C'est ce matériel qu'utilise actuellement le personnel soignant dans cet établissement. Aujourd'hui, aucun membre du personnel du CHU d'Angré ne vous dira qu'il n'a pas le matériel nécessaire pour travailler », a-t-il ajouté.

Joint par l'IA, Gueye Idrissa, DG du CHU a dit : « Cette information est fausse. On ne peut pas recevoir des équipements et voir les gens les reprendre. Le matériel qui nous a été donné par la NPSP n'a pas été repris. Ce n'est pas possible. Si vous avez reçu une telle information, sachez qu'elle est fausse. Le matériel est là et est utilisé par le personnel ».

Gueye Idrissa a refusé l'idée de laisser l'équipe de reportage de l'IA se rendre sur les lieux pour constater la présence effective du matériel : « Je ne peux pas vous laisser accéder à ma pharmacie. Ce n'est possible. Je ne peux pas permettre cela à des journalistes ».

Contactée à son tour, la Nouvelle PSP précisera qu'elle n'a pas assisté à la cérémonie du vendredi au CHU d'Angré. Elle a ajouté avoir remis le matériel au ministère de la Santé, le lundi 6 avril 2020, pour que ce soit lui qui se charge de la distribution aux établissements de santé. Cette remise avait fait l'objet d'une cérémonie officielle en présence du ministre Aka Aouelé et des deux Directeurs généraux de la santé d'Abidjan.

« Nous, notre cérémonie de remise s'est faite à notre siège, le lundi 6 avril 2020, en présence du ministre de la Santé et de l'hygiène publique. Les centres de santé étaient représentés par les deux Directions générales de la santé d'Abidjan. Le Chu d'Angré, en lui-même, n'était pas présent. Nous avons procédé à la remise symbolique. Mais par la suite, tous les centres de santé ont reçu leurs colis, dont le Chu d'Angré. Aucun produit ne nous a été retourné à la nouvelle PSP. Nous n'avons repris aucun colis, non plus. Les informations qui nous sont parvenues le lundi 13 avril 2020, font état de ce que tous les centres de santé ont reçu leurs colis », a confié un responsable de la nouvelle PSP.

L'information en notre possession faisait état de ce que le matériel avait été repris après la cérémonie, et qu'un bon de reprise, produit à cet effet, était même en possession des responsables du CHU. L'information ajoutait que le stérilisateur du Chu avait également été emporté.