Cote d'Ivoire: Lutte contre le coronavirus - 500 millions de Fcfa pour soulager les artistes

Les arts et la culture sont au nombre des secteurs d'activité les plus sinistrés en cette période de crise sanitaire mondiale engendrée par la maladie à coronavirus. Tous les spectacles et représentations artistiques sont quasiment à l'arrêt.

Les salles sont fermées, les concerts reportés ou annulés. Pour soutenir les acteurs victimes de cette morosité généralisée, le gouvernement ivoirien a décidé de distribuer 500 millions de Fcfa aux artistes affiliés au Bureau ivoirien du droit d'auteur (Burida) en guise de paiement anticipé des droits d'auteur et des droits voisins.

La ministre de la Modernisation de la d'administration et de l'Innovation du service public, ministre par intérim de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou-Coffie, l'a rappelé, hier au Plateau, lors du point de presse quotidien relatif à la pandémie du Covid-19.

L'autorité gouvernementale a indiqué que la clé de répartition des 500 millions de Fcfa est dévolue au Burida. Elle a fait savoir que, bien avant cette initiative, les hommes de culture ont bénéficié de dons antérieurs en vivres et non-vivres.

La ministre a noté avec satisfaction les initiatives prises par des artistes pour accompagner la sensibilisation aux risques de la maladie à coronavirus, notamment à travers des œuvres musicales, des sketchs et des contes aussi bien en français qu'en langues locales.

Dr Edith Clarisse Kouassi, conseiller technique au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a, à son tour, regretté l'alourdissement du bilan du Covid-19 en Côte d'Ivoire.

Elle a appelé les populations à la vigilance face à la pandémie dont les ravages atteignent des proportions alarmantes dans plusieurs États du monde.

« Avec 626 cas positifs et 6 décès dans notre pays, la situation demeure préoccupante. Il apparaît urgent de stopper l'hémorragie en agissant de manière raisonnable et en s'appropriant les mesures barrières », a exhorté la collaboratrice d'Eugène Aka Aouélé.

Dr Edith Clarisse Kouassi s'est inquiétée de la forte progression de la pandémie du Covid 19 en Côte d'Ivoire, comparativement aux autres pays de la sous-région.

Selon elle, cette situation découle du non-respect des directives et du déni de la maladie par bon nombre de concitoyens. Les mesures barrières, bien que contraignantes, restent à ses yeux le moyen le plus efficace pour rompre la chaîne de contamination.

Sur le point de l'application des mesures sécuritaires, le commissaire principal Charlemagne Bleu, au nom du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a assuré que des patrouilles de contrôle du respect des décisions du gouvernement ont cours et que les dispositions ont été renforcées pour refouler les réfractaires à la décision d'isolement du grand Abidjan.

Dans la nuit de lundi à mardi, 22 personnes ont été interpellées pour violation du couvre-feu, un individu à Abidjan et 21 à l'intérieur du pays.

24 personnes ont été assistées (12 à Abidjan et 12 à l'intérieur), dont 20 cas d'urgence médicale. Un véhicule et une moto ont été mis en fourrière. Un corps a été enlevé à Anyama et déposé à la morgue de la commune.

« A ce jour, 743 individus ont été interpellés, à savoir 86 à Abidjan et 657 à l'intérieur, 252 personnes ont été assistées, 188 à Abidjan et 74 à l'intérieur, 268 engins ont été mis en fourrière dont 94 à Abidjan. 43 corps ont été enlevés », a également énuméré Charlemagne Bleu.

Ces chiffres qui, selon lui, témoignent d'un taux d'adhésion satisfaisant des populations ivoiriennes aux mesures barrières prises par le gouvernement pour juguler la propagation du coronavirus dans le pays .