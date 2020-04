Cameroun: Vers un report de la CAN 2021?

La CAN 2021, prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février de l'année prochaine, risque d'être reportée en raison de la pandémie du coronavirus.

Décidément, le pays des Lions Indomptables risque de se poser des questions sur la compétition qu'il est censé accueillir dans plus ou moins 10 mois. Prévue entre janvier et février l'an prochain, la fête du football africain pourrait ne pas avoir lieu comme initialement programmé. Si la CAF rassurait sur l'effectivité de la tenue des éliminatoires au mois de septembre et octobre prochain, une décision de la FIFA pourrait faire basculer tout le calendrier au niveau de l'instance dirigeante du football africain. Et contrairement à ce que l'on peut croire, le Coronavirus n'y est pour rien !

En effet, les éliminatoires de cette 33e édition, qui n'en sont qu'à leur deuxième journée, pourraient ne pas avoir lieu en 2020. Cette hypothèse émane de Victor Montagliani, président de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) et vice-président de la Fédération internationale (FIFA).

Dans une déclaration accordée à l'agence américaine Associated Press, le Canadien a fait part de ses doutes quant à la possibilité de revoir du foot international en 2020: « Un groupe de travail des confédérations étudie le sujet des fenêtres internationales pour que celle prévue en septembre puisse avoir lieu. Personnellement, je pense que ce sera compliqué ».

Selon le patron de la CONCACAF, « le groupe de travail pourrait arriver à une alternative dans laquelle les fenêtres internationales de septembre, octobre et novembre 2020 seraient reprogrammées pour permettre aux championnats de rattraper leur retard sur la saison en cours et la prochaine ». Pour lui, « la priorité reste les championnats nationaux ».

La conséquence portera directement sur la CAN 2021 qui ne pourrait plus de tenir ou du moins de tenir en début d'année. En effet, en repoussant les dates internationales pour laisser plus de temps aux clubs, la FIFA obligera la CAF à remettre à plus tard les matchs comptant pour les éliminatoires de la CAN seulement en 2021 ! En attendant, c'est toute l'Afrique du foot qui se trouve suspendue à la décision de la FIFA.