Madagascar: Barea - Concours de design lancé par Melvin

Voilà une initiative qui occupera les footeux durant cette période de confinement. Melvin Adrien vient de lancer un concours. Le gardien des Barea de Madagascar invite tous les supporters de l'équipe nationale à réaliser le nouveau design de ses futurs gants. « Le concours durera le temps du confinement. Tout le monde peut jouer, à Madagascar, La Réunion ou en France. Celui ou celle qui créera ma nouvelle paire de gants, avec des couleurs et des motifs qui me plaisent, gagnera un maillot de la marque Melvin Adrien », a-t-il publié sur les réseaux sociaux.

À titre de précision, il vient juste de lancer sa propre marque. Il y aura deux vainqueurs par pays, soit un total de six lauréats à la fin du concours. Les modalités de participation sont visibles sur les comptes Facebook et Instagram du joueur. Mais en résumé, il suffira de le contacter et de lui envoyer les dessins via ces réseaux. « À la fin, je publierai les dessins des six gagnants », a-t-il rajouté.

Melvin Adrien accorde ainsi sa confiance aux supporters de la sélection malgache et à leur créativité. Il portera donc de nouveaux gants personnalisés prochainement, quand l'épidémie de coronavirus sera maîtrisée et quand les matches reprendront. On image facilement la fierté des gagnants du concours, quand le portier enfilera des gants arborant leur design.