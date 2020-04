Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi, Jeanine Mabunda et Thambwe Mwamba font bloc contre COVID-19 !

Fausse alerte ! Il n'y a aucune polémique entre l'institution Président de la République et le parlement de la RDC. Les deux Chambres sœurs du parlement travaillent en odeur de sainteté avec le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, pour bouter hors du territoire national la pandémie du COVID-19 ainsi que protéger la population congolaise face à cette urgence sanitaire mondiale.

Et donc, les questions sanitaires restent une priorité pour les deux Institutions, a fait savoir Mme Jeanine Mabunda Lioko, lors de la restitution de la réunion interinstitutionnelle qui s'est tenue hier, mardi 14 avril 2020, dans la périphérie de la N'sele, avec le Président de la République. «Je suis contente de voir que tout le monde a retenu que même dans la Constitution, même dans le Règlement Intérieur, il y a différentes activités dont le Congrès. Je ne crois pas que ce soit l'enjeu. Comme je vous l'ai dis dans le cadre des activités et du Sénat et de l'Assemblée nationale, nous avons mis sur pied un groupe de réflexion et ce groupe a fait des propositions. Je crois qu'il faudra un cadre Institutionnel approprié que sont nos activités parlementaires qui ,nous permettront de dérouler tout cela. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir de ces échanges à bâtons rompus assez approfondis», a-t-elle précisé.

La crise désamorcée

Au lendemain de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle jugeant conformel'Ordonnance N°20/014 du 24 mars 2020 portant proclammation de l'état d'urgence sanitaire contre la propagation de la pandémie du COVID-19, le Président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé une importante reunion à laquelle ont pris part les Présidents de deux Chambres du parlement, Jeanine Mabunda Lioko et Alexis Thambwe Mwamba ; le Directeur du Cabinet adjoint du Président, Eberande Kolongele et le Conseiller spécial en matière la Sécurité, François Beya. D'après maints analystes politiques, cette rencontre a permis de desamorcer la crise instritrutionnelle.

Pour sa part, Mme Jeanine Mabunda Lioko, Présidente de l'Assemblée nationale, faisant la restiutution devant la presse accréditée au parlement, a signifié, expressis verbis, qu'il s'agissait d'une reunion dans le cadre des "relations de courtoisie Institutionnelle" qui a tourné autour de plusieurs questions liées à l'actualité notamment, la reprise prochaine des travaux suspendus au niveau du parlement à cause du coronavirus en vue d'accompagner l'état d'urgence sanitaire décrété par Félix Antoine Tshisekedi depuis le mardi 24 mars dernier.

Priorité du moment

Face à la propagation exponentielle de cette maladie qui a tué plus des 20 congolais selon le rapport de l'INRB, la speaker de l'Assemblée nationale et son homologue du Sénat ont passé en revue avec le Chef de l'Etat les modalités pratiques de cette reprise qui doit concilier l'exemplarité des Députés et Sénateurs au souci de deux chambres d'apporter une réponse efficace à cette lutte. Mme Mabunda a insisté sur la priorité du moment, à savoir s'unir autour du Chef de l'Etat pour contrer cette pandémie et non se perdre dans les disputes politiciennes. Dans les prochaines semaines, les élus nationaux prévoient de reprendre la route du palais du peuple selon les modalités hygiéniques qui seront définies afin de se conformer aux mesures de lutte contre la pandémie du covid19.

Report du Congrès

A la question de savoir sur le report ou le maintien du Congrès devant fixer les mesures d'encadrement de l'état d'urgence sanitaire, la présidente de l'Assemblée nation a évité de répondre explicitement à cette question.« Je crois qu'à ce stade, le plus important c'est comment nous luttons autour du comité technique du Docteur Muyembe pour pouvoir arriver à bout de ce virus », a-t-elle fait savoir.

Reprise des activités parlementaires

Pour Mme Mabunda, les activités parlementaires étaient suspendues jusqu'au 5 avril. Elles vont donc reprendre d'ici peu. « Je ne souhaite pas qu'il faut toujours porter le débat sur des querelles politiques. Je crois que les gens ont voulu, peut-être à tort, donner l'impréssion des querelles politiques sur ce débat. Je crois que c'est la vigueur de la démocratie. Chacun dans l'Institution dont il émane propose sa lecture par rapport à l'enjeu important. Cet enjeu important, c'est l'état d'urgence, coment protéger notre population par rapport à ce virus ? Avons-nous suffisamment d'hôpitaux ? La réponse sanitaire que nous donnons par rapport à l'état d'urgence est-ce que c'est approprié ? Nous avons commencé il y a un mois est-ce que c'est suffisant ? C'est tout ce débat que les Députés et les Sénateurs vont mettre sur la table dans le cadre de nos activités parlementaires . Je crois que nous avons une écoute constructive entre Institutions pour pouvoir faire avancer ce sujet », a conclu la speaker de l'Assemblée nationale. Cette sortie médiatique va, sans doute, calmer les ardeurs des uns des autres qui voyaient la crise institutionnelle venir entre le Président de la République et le parlement sur la constitutionnalité de l'état d'urgence décrété par Félix Tshisekedi.