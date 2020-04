Congo-Kinshasa: Un congrès pour du beurre

opinion

Je suis, avec délectation, le débat juridique autour de l'opportunité de convoquer un Congrès devant statuer sur les modalités d'application des mesures d'urgence sanitaire censées accompagner l'Etat d'urgence sanitaire décrété le 19 mars dernier par le Président de la République pour combattre le Covid-19. Après avoir écouté les avis des experts, je me permets, en toute humilité, d'émettre mon point de vue, sans prétention aucune de se substituer aux praticiens du droit.

En déclarant, au détour d'une intervention médiatique, que l'état d'urgence ainsi proclamé était « un acte de fait et non de droit », le Président du Sénat venait de jeter un pavé qui n'a pas manqué de faire tâche d'huile. Cela a donné lieu à une vive controverse, chacun y allant de son juridisme sur fond d'une lecture sélective de la Constitution. Il est vrai que l'ordonnance présidentielle proclamant l'Etat d'urgence sanitaire a été prise sans mesures d'accompagnement coulées en forme de lois. Ce hiatus, puisqu'il en est un, ne peut en aucun cas constituer un sujet de blocage, ni conduire à une crise institutionnelle.

Sans rejeter l'argumentaire développé par les partisans du Congrès qui s'en tiennent à l'autorisation préalable qu'était censé recueillir ladite ordonnance en vertu de l'article 119 alinéa 2 de la Constitution, je pense que cette étape procédurale étant déjà franchie, il faut évoluer dans le raisonnement. Face à l'épreuve que représentait l'imminence du danger qui guettait la République, il fallait agir vite, car il y avait péril en la demeure. C'est ce qu'a fait Félix Tshisekedi en décrétant l'état d'urgence sanitaire et ce, après concertation avec le Premier ministre et les Présidents de deux Chambres du Parlement tel que le stipule la Constitution (art 85). Alléguer le contraire, comme je l'entends, c'est irriter sa propre conscience.

D'où question : Fallait-il nécessairement recueillir l'autorisation préalable du Parlement ? L'arrêt de novembre 2007 de la Cour constitutionnelle ayant remis en cause la proclamation de l'état d'urgence à l'autorisation préalable du congrès, y revenir, c'est faire preuve de mauvaise foi. De ce point de vue, la convocation du Congrès apparait comme une conséquence à la proclamation de l'état d'urgence et non un préalable, l'article 119 de la Constitution (alinéa 2) faisant foi. Il serait donc illogique de réunir le congrès pour statuer - à postériori - sur la proclamation d'un état d'urgence sanitaire déjà entré en vigueur.

C'est ici le lieu de stigmatiser la nonchalance coupable de l'institution parlementaire qui, dès la proclamation de l'état d'urgence, aurait dû réunir illico presto ses deux chambres pour examiner les conditions de sa viabilité. Ce qui n'a pas été fait. Et pour cause ? Les deux Chambres du Parlement étaient en cessation d'activités par crainte de l'effet contagieux du Coronavirus. De quoi s'interroger sur le rétropédalage du tandem Thambwe-Mabunda qui laisse penser qu'il y a anguille sous roche. En plus, pourquoi chercher à se réunir à quelques jours de la fin réglementaire de l'état d'urgence dont le délai est de trente jours maximum ? Pourquoi ne pas attendre sa prorogation éventuelle, après saisine du Chef de l'Etat, pour tenir ce fameux Congrès, puisqu'on y tient tant ?

Et lorsqu'on connait les effets dévastateurs que peut causer pareil rassemblement en termes de propagation du virus mortel, le bon sens recommande qu'on s'incline devant l'urgence que requiert la santé des autres. Que des officiels soient les premiers à transgresser les mesures barrières en tenant mordicus à se réunir par centaines à l'Hémicycle, je perds mon latin. A-t-on pensé à la réaction du congolais lambda réduit au confinement suicidaire à qui l'on a privé de toute liberté de se rassembler? Pourquoi ne pas contourner la difficulté via la tenue d'une vidéoconférence comme cela se fait ailleurs?

Assez donc d'épiloguer sur la constitutionnalité d'une ordonnance qui s'inscrit dans une circonstance de « légalité exceptionnelle », et faisons plutôt front pour combattre, au-delà de nos clivages politiques, l'ennemi commun qu'est le Covid-19. Evitons de gaspiller inutilement les fonds publics pouvant être affectés à des fins utiles.

J'appelle donc la classe politique congolaise à plus de responsabilité et de maturité. Faisons preuve de sagesse en évitant, le plus possible, de verser dans une crise institutionnelle aux conséquences imprévisibles. A la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui vient de déclarer conforme à la Constitution l'état d'urgence sanitaire décrété par le Chef de l'Etat et avalisé les mesures barrière y afférentes, je déclare le débat clos.