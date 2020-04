Congo-Kinshasa: [Hausse des prix des biens et services] Kongo Central - Atou Matubuana lance un ultimatum aux opérateurs économiques

Il a été observé dans le marché des biens et services, une hausse injustifiée des prix çà et là dans l'ensemble du territoire national. Ici, il est question plus précisément du cas de la Province du Kongo Central où Atou Matubuana, Gouverneur de la province du Kongo Central, lance un ultimatum aux différents opérateurs économiques en leur demandant de pouvoir revenir aux prix fixés avant l'arrivée du Covid-19.

L'ultimatum courant jusqu'au 15 mai, à partir du 16 avril, il a prévu de déployer des inspecteurs économiques sur les différents marchés de biens et services afin de procéder à un contrôle de rigueur et appliquer la loi, dans toute sa vigueur, sur les récalcitrants à la base de la flambée des prix sur le marché.

Cette démarche du Gouverneur du Kongo Central se conforme à la ligne de conduite tracée par le Ministère de l'Economie nationale, en date du 19 mars 2020, exigeant aux opérateurs économiques de faire preuve de responsabilité et de solidarité à l'égard du gouvernement de la République et de la population durant cette période farouche, en évitant toute augmentation illicite des prix des biens et services dans le marché.

Une orientation que vous pouvez clairement capter au travers de son adresse suivant : "Je demande à ces opérateurs, grossistes et demi-grossistes, petits commerçants, revendeurs, distributeurs et autres détaillants qui seraient à la base de la hausse vertigineuse des prix des biens et des services, surtout des produits alimentaires et sanitaires indispensables à la population, en cette période difficile, de revenir aux bons sentiments et d'appliquer à leurs produits les prix initiaux auxquels ils étaient vendus avant le début de la pandémie du coronavirus. A partir du jeudi 16 avril 2020, les inspecteurs économiques seront déployés sur le terrain, à travers toute la province, pour constater les infractions en la matière et faire appliquer la loi à tous les récalcitrants qui ne s'en prendront qu'à eux-mêmes".

Face à ce fléau qui frappe l'humanité et suscite une baisse d'activités, les opérateurs économiques sont appelés à faire montre de responsabilité et de solidarité.