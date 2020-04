Madagascar: Les forts de Marovoay à travers les années

Depuis que Radama 1er a entrepris la conquête de la région de Marovoay, cette contrée est toujours considérée comme l'un des plus importants postes fortifiés. Les évènements confirment par la suite l'importance de Marovoay, en particulier durant la seconde guerre franco-malgache en 1895.

Le Rova est construit sur une colline orientée nord-sud à une altitude moyenne de 100 m, située dans la partie sud de la ville actuelle. Elle porte le nom de Tandrava et c'est là qu'est installé le château d'eau de la ville de Marovoay. De cette colline, on domine toute la plaine formée par la rivière Marovoay et le fleuve Betsiboka. Auparavant, sous Radama 1er, elle se serait appelée Ampihonahy et le Rova sert alors de résidence surveillée du roi sakalava Andriantsoli.

D'après Jean-Aimé Rakotoarisoa (Association malgache d'archéologie), Marovoay est un exemple de fortification hova hors des Plateaux tout en étant éloignée du rivage.

Les modalités défensives vont donc être, dans un premier temps, l'imitation des hadivory. Ce système défensif va s'améliorer avec l'application de nouvelles armes.

D'après Guillain (1845), le premier poste fortifié « consiste en une quarantaine de cases en planches et en feuilles, entourées d'une palissade et d'un fossé. Son unique porte, qui est percée au nord, est défendue par quatre canons qui en battent l'avenue ; dans toute la partie qui s'étend du nord-est au sud-ouest, il est rendu inaccessible par l'escarpement de la colline. Sa garnison est composée de 73 soldats commandés par Rainivao, dixième honneur ».

Sous Ranavalona II, le nombre de canons augmente, mais ils sont toujours sans affûts. La seule grande construction entreprise est celle du temple. « Depuis la conversion de la reine au christianisme il y a quelques mois, le temple qu'on vient de bâtir est une maison sans ornements, avec une sorte de chaire ou plutôt de pupitre peint en vert et des bancs ; le dimanche, on s'y réunit pour chanter des cantiques et les autres jours de la semaine, les enfants merina y apprennent à lire et à écrire. »

Pendant la guerre franco-merina de 1883, « le poste de Marovoay était destiné à couvrir la retraite de Ramambazafy, alors gouverneur général du Boeny et retiré avec des troupes à Ambohitromby » (Catat, 1895).

Ce rôle de poste de repli ne devait pas être bénéfique pour Marovoay. La plupart de ses canons ont pris la direction d'Ambohitrombikely. Si bien que le poste de Marovoay « est défendu par deux petites pièces de canon et renferme l'habitation du gouverneur et de ses principaux officiers. Ces fortifications n'ont aucune importance ; elles sont les dernières que l'on rencontre sur la route ; celle des autres postes, murs de terre, fossés et palissades ont surtout pour objet de défendre les populations des villages contre les bandes de maraudeurs et de pillards qui sont nombreux dans la région » (Catat, 1895).

Au moment de l'attaque française de 1895 contre le Rova de Marovoay, celui-ci « ... est constitué par une enceinte palissadée, entourée d'une haie dans l'enceinte... » (Galli, 1896).

Devant l'attaque française, « ... des tranchées, des batteries avaient été construites par l'ennemi en avant du Rova ». Ces défenses devaient avoir une certaine efficacité car « ... les Français durent former trois colonnes pour attaquer Marovoay, la premier passe par Nossi-Piha et Miadana, la seconde attaque de front par Mahatsinjo et la troisième vient par Mahabo-Ambodimonti. À 2 km de Manounga,... un violent combat corps à corps s'engagea, à travers la brousse et les hautes herbes, entre nos tirailleurs et les Hovas qui furent bientôt repoussés, laissant sur le terrain un canon se chargeant par la culasse » (Général Duchesne, 1897).

La faible importance des fossés s'expliquerait peut-être par la topographie. « Le Rova était protégé par la forte déclivité de la pente qui l'entourait. Cette pente est quasi verticale sur le côté sud, moins accentué sur la partie nord. »