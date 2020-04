Ile Maurice: COVID-19 - Les prix des légumes rendent le porte-monnaie «margoz»

Marchés fermés - pour plus de sécurité bien entendu - rime toutefois avec clients exploités. En cette période de confinement, seuls les supermarchés et les boutiques sont autorisés à opérer. Les marchés, eux, sont fermés.

Mais il se trouve que les légumes sont vendus aux consommateurs à des prix exorbitants, sans compter les paniers qu'offrent les services de livraison à domicile coûtant jusqu'à Rs 2 500. Kreepalloo Sun- ghoon, président de la Small Planters' Association (SPA), explique que les plantations étaient remplies de légumes mais que la récolte n'a pas pu se faire convenablement à cause du lockdown.

«La chaîne de distribution de légumes a été chamboulée. Lorsque les planteurs ont pu se rendre dans les champs, ils avaient déjà beaucoup perdu. Et sans travailleurs, la récolte des légumes a été plus difficile. Seuls 30 à 40 % des légumes ont été récupérés», affirme Kreepalloo Sunghoon. Avec l'absence de travailleurs, dû à un manque de Work Access Permit, et sans oublier les vols conséquents, au lieu de récolter 500 kilos de légumes, les planteurs ne récupèrent que 250 kilos, cite-il en exemple.

La vente des légumes a chuté. Et, de l'autre côté, comme les marchés sont fermés, elle est aussi restreinte. Certains en profitent donc pour vendre les légumes très chers, soutient-il. «Si un planteur vend une livre de 'pipengaille' à Rs 20, le revendeur augmente le prix de trois, voire cinq fois. Comme la production est en baisse, les prix vont continuer à augmenter. Il faut donc des contrôles sur les prix abusifs», relève le président de la SPA.

Aman Ramchurn, directeur de Mauribio, dans la production organique et la livraison à domicile, vend des paniers valant entre Rs 790 et Rs 1 600, incluant les frais de logistique. Pour les autres régions comme Rivière-Noire, qui se situent un peu plus loin, il commercialise de plus grands paniers allant jusqu'à Rs 2 000 avec 25 types de produits différents.

Il affirme que les légumes sont plus chers; une calebasse qui se vendait à Rs 50 est désormais vendue à Rs 100. Pour les tomates de premier grade, le prix est passé de Rs 60 à Rs 130 et de Rs 75 à Rs 150. «Il y a toujours eu une mauvaise gestion agricole et en cette période difficile, les légumes sont plus chers. Je travaille avec sept personnes. Il y a le 'risk factor' et il y a aussi la logistique pour offrir le service à prendre en compte.»

Yogida Sawmynaden, ministre du Commerce, et Maneesh Gobin, ministre de l'Agro-industrie, ont été contactés au sujet des prix abusifs. Nous attendons toujours une réponse.