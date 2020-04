Madagascar: Pop-up culturel - #meinOrt va bon train

Voilà maintenant deux semaines que le projet #meinOrt est sur pied. Danseurs et musiciens se prêtent au jeu.

Tout endroit est favorable à l'art. La preuve, les artistes ont répondu favorablement à l'appel du projet #meinOrt sur Facebook. Les kinos s'enchaînent et le public passe d'une vidéo à l'autre à la découverte d'histoires originales, de performances à couper le souffle et d'infimes détails en à peine cinq minutes de vidéo.

« En étant enfermé à la maison on se met plus souvent à réfléchir, et quelques fois ces réflexions nous pèsent, alors les peintres se mettent à peindre, les dessinateurs se mettent à dessiner, les chanteurs se mettent à chanter et les poètes se mettent à écrire... », un bon résumé de la slameuse Amira qui rejoint la petite armée d'artistes qui prend part à l'aventure #meinOrt. Dans son texte, la poétesse fait une ovation à « l'œuvre de l'artisan », prônant le « vita malagasy » à travers des vers et proses pour rehausser la valeur de l'art malgache au sens propre comme au figuré.

Un retour sur soi-même, un retour à l'essentiel après une période d'impasses et d'égarements. C'est à travers une chorégraphie baptisée « retro-instinctive » que Julie Iarisoa se livre sur une musique du nord de Madagascar. Pour sa part, Môta Soa ouvre une fenêtre sur son quotidien de « musicien au foyer ». De l'art-vidéo à la musique en passant par le sound-design, avec la complicité de son compagnon, l'ingénieure de son Miora Rabarisoa s'inspire du confinement et surprend à la fois par la simplicité et la complexité de son travail, juxtaposé à une musique originale qui fait son succès.

Dans « la vie en elle », Lovatiana Erica Rakotobe, de la compagnie Lovatiana, entraîne le public dans sa chambre à coucher. Un lieu sacré pour la chorégraphe car c'est là que les idées naissent, là où le silence et la solitude la bercent... son abri, son refuge mais surtout son espace de vie. Plus qu'une scène virtuelle et un soutien financier pour les artistes, #meinOrt donne désormais un accès à ce qu'il y a de plus profond, de plus important et de plus précieux chez nos faiseurs de joie.