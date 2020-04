Madagascar: Conjoncture - Le FMI efface une partie de la dette malgache

Le conseil d'administration du FMI a approuvé un allègement immédiat de la dette pour dix-neuf pays africains dont Madagascar.

Ouf !428,1 milliards d'ariary soit 114 millions de dollars. Voilà le montant du service de la dette à rembourser pour la loi de Finances 2020. Dans le but de dégager du budget pour faire face au covid-19, le conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un allégement immédiat du service de la dette pour dix-neuf pays africains dont Madagascar. Cela « leur permettra de consacrer une plus grande partie de leurs faibles ressources financières aux soins médicaux et autres efforts de secours d'urgence vitale », souligne la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva.

Concrètement l'allègement accordé à un total de vingt-cinq pays se fera au titre du Fonds fiduciaire réaménagé d'assistance et de riposte aux catastrophes (fonds fiduciaire ARC). « Nos pays membres les plus pauvres et les plus vulnérables recevront ainsi des dons qui couvriront leurs obligations envers le FMI pour une phase initiale de six mois », précise-t-elle. Ce fonds peut actuellement fournir un allégement du service de la dette sous forme de dons à hauteur d'environ 500 millions de dollars d'après les explications. Si le Royaume-Uni et le Japon ont déjà contribué à ce fonds, la Chine, les Pays-Bas ainsi que d'autres pays devraient suivre.

Allègement supplémentaire

Le fonds fiduciaire ARC est un outil mis en place par le FMI en 2015 en remplacement du précédent fonds fiduciaire pour l'allègement de la dette après une catastrophe (ADAC). Après le tremblement de terre de 2010, Haïti a vu la totalité de l'encours de sa dette envers le FMI effacée grâce à ce précédent outil. Pour financer le fonds fiduciaire ARC, FMI appelle à la contribution des pays membres sous forme de dons. C'est dans ce sens que Kristalina Georgieva a invité d'autres pays à contribuer afin de permettre un allègement supplémentaire du service de la dette pendant au moins deux ans.

La totalité de la dette publique africaine atteint à ce jour 365 milliards de dollars. Selon l'ONG britannique Jubilee Debt Campaign, le remboursement de la dette concerne en moyenne 13% des revenus des États africains. Les ministres africains des Finances avaient demandé en mars dernier 100 milliards de dollars à la communauté internationale dont 44 milliards pour le remboursement des dettes.