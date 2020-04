Congo-Brazzaville: Football - Transferts - Gaël Kakuta plaît à Strasbourg, Kudimbana à RCS Brainois

En dépit de l'arrêt des activités du football presque partout dans le monde à cause de la pandémie du Covid-19, les clubs s'activent déjà en vertu du mercato d'été qui approche à grand pas. Et les footballeurs congolais en sont concernés.

L'on apprend par exemple de la presse française relayé par foot.cd que le milieu offensif international congolais, Gaël Kakuta d'Amiens en France intéresse Strasbourg, un autre club de la Ligue 1. Le Congolais et Amiens connaissent une saison difficile, luttant pour le maintien en L1. C'est la deuxième fois que Kakuta joue pour Amiens après des transferts difficile à Rayo Vallecano en Espagne et Seville, à son retour d'Hebei China. Formé à Lens, l'ancien joueur passé par Chelsea en Angleterre surnage cependant dans cette formation d'Amiens, et ne restera certainement si le club amiénoise est relégué, lui qui inscrit deux buts cette saison et délivré cinq passes décisives en vingt-quatre matchs cette saison.

Le jeune espoir international congolais William Balikwisha pourrait, pour sa part, prolonger à MVV Masstricht en D2 aux Pays-Bas, a indiqué la presse belge. Le jeune milieu offensif de 20 ans a été prêté au club néerlandais sans option d'achat par Standard de Liège afin d'avoir du temps de jeu, après un passage peu fameux au Cercle de Bruges où il n'avait disputé que trois rencontres. Il a donc pu étaler son talent à Maastricht qui semble vouloir lui accorder encore du temps. Il a disputé sept matchs dont quatre titularisations, laissant une belle impression.

Notons aussi que le gardien de but international Nicaise Kudimbana (33 ans) s'est engagé avec la formation de RCS Brainois (D5 Belge) pour une durée qui n'a pas été divulguée. Il quitte donc Wallonia Walhain où il était arrivé en début de saison. Ancien d'Anderlecht, de l'Union Saint-Gilloise, d'Ostende, d'Antwerp, il apporte son expérience à ce club de la D5 de Belgique. Notons que les championnats amateurs de football en Belgique ont été suspendus par l'Union royale de football belge à cause de la pandémie du Coronavirus. Le 15 avril, l'Assemblée générale des clubs statuera sur la recommandation de la Pro League pour suspendre ou pas la D1 et la D2 belge.

L'on apprend, par ailleurs, que le Standard de Liège ne va pas lever l'option d'achat de trois millions d'euros du latéral gauche belgo-congolais Senna Miangue qui va regagner Cagliari (D1 Italie) pour la saison prochaine. Son prêt de deux saisons est arrivé à terme. La crise issue de la pandémie du Covid-19 avec l'arrêt du championnat en Belgique n'a pas facilité les choses. Par ailleurs, le joueur de 23 ans, sorti du centre de formation de Beerschot en 2013 et parti à l'Inter de Milan en Italie, n'a pas convaincu les dirigeants des Rouches. Il est arrivé de Cagliari en 2017 pour un montant de 3,2 millions d'euros.