Madagascar: Confinement ou déconfinement - Décision difficile mais très attendue

A quatre jours de la déclaration du président de la République, le sujet du prolongement du confinement commence déjà à faire débat auprès de la population.

Après près de 30 jours à rester confinés à domicile suite à l'arrivée de l'épidémie de coronavirus, les Malgaches ne semblent pas s'accorder sur la suite des événements. Une partie estime que la situation ne s'est pas encore suffisamment améliorée et que les cas contacts n'ont pas tous été détectés, ce qui exposerait la population à un risque si jamais le confinement devait être levé. D'un autre côté, d'autres personnes commencent à souffrir du manque de vivres en raison de la suspension de leurs activités professionnelles.

Les petites entreprises peinent à survivre après presque un mois d'inactivité ; les enseignants sont sous la menace d'un chômage partiel si les cours ne reprennent pas avant la fin du mois ; et beaucoup n'ont pas reçu leurs salaires du mois d'avril. Et on n'imagine que la prise décision est encore plus difficile pour les autorités qui doivent prendre en compte toutes ces données. Mais ce qui est incontestable, c'est que cette épidémie a mis à mal l'économie et le social du pays et du monde entier.

Par ailleurs, la France a opté pour la prorogation du confinement jusqu'au 11 mai. Une mesure qui a été suivi par plusieurs pays l'Union européenne, dont le Portugal, qui a choisi de proroger le confinement jusqu'au 1er mai. Toutefois, une reprise partielle des activités est notée dans quelques pays gravement touchés par le coronavirus. En Italie, les librairies et quelques usines d'électronique et de machines agricoles ont repris le travail sous conditions d'application des mesures barrières et de l'utilisation de masques et de gels hydroalcooliques. Même situation en Espagne, qui permet désormais aux salariés des secteurs « non-essentiels » qui ne peuvent effectuer de télétravail, de reprendre le travail. En Autriche, les petits commerces sont rouverts même si beaucoup d'enseignes demeurent fermées jusqu'à la reprise des cours d'école. Pour ces pays européens, il ne s'agit pas réellement d'un déconfinement, mais d'un assouplissement des mesures.

La question qui se pose désormais pour notre cas est : quelle sera la décision prise par l'Etat malgache ? Nous en saurons d'avantage ce dimanche 19 avril lors de l'allocution du président de la République. Pour l'heure, nous sommes encore dans le confinement et il faut respecter les mesures édictées par les autorités. Notons toutefois que la situation à Madagascar n'est pas comparable à celles des autres pays, notamment occidentaux.