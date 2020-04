Algérie: COVID-19 - Plusieurs wilayas dotées en moyens médicaux et aides alimentaires

Alger — Plusieurs wilayas du pays ont été approvisionnées, mardi par le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, en moyens médicaux et aides alimentaires, et ce dans le cadre des efforts de lutte contre le COVID-19, indique un communiqué du ministère.

Selon le bilan des activités du secteur de l'environnement, il a été procédé aujourd'hui pour le deuxième jour, à la poursuite de l'approvisionnement de la wilaya d'Oran en 500 lits médicalisés avec ses kits (couvertures, draps), précise le communiqué.

Aussi, quelque 1000 couffins de denrées alimentaires ont été distribués aux familles pauvres et défavorisées en coordination avec les autorités locales, conformément à l'instruction du Premier ministre relative à la gestion des dons de solidarité .

A Bejaia, les services du ministère de l'Environnement ont distribué également des aides médicales en coordination avec les autorités locales.

Le ministère a ravitaillé la wilaya de Bejaia en quantités importantes de produits de désinfection multi-usages. La wilaya s'est vue ainsi dotée de 300 tenues de protection, 300 chaussures de sécurité et 300 gants en faveur des agents de nettoiement.

A Ain Defla, 1.200 bavettes ont été distribuées aux démunis et personnes atteintes de maladies chroniques outre la distribution de 24 quintaux de légumes et 160 couffins de denrées alimentaires aux familles impactées dans les zones d'ombre.

Dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre la pandémie du Covid-19, les services du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables sont intervenus pour traiter les déchets des structures affectées à la mise en quarantaine et désinfecter et stériliser leurs chambres au niveau de la wilaya de Naâma.

Les services du ministère ont quotidiennement suivi et contrôlé la levée et l'enfouissement des déchets à travers les wilayas.

Dans le cadre de la sensibilisation contre les fausses informations, les services du ministère ont investi les réseaux sociaux pour donner des informations exactes aux internautes.

Dans le même sillage, les cadres du ministère ont été mobilisés pour participer quotidiennement aux plateaux et émissions télévisés et radiophoniques au niveau central et local afin de sensibiliser à la pandémie et expliquer comment prévenir et freiner sa propagation, conclut le communiqué.