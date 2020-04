Cameroun: Lutte contre corona virus - Quatre trafiquants d'animaux arrêtés à Kye-ossi.

Quatre personnes ont été arrêtées avec une peau de panthère à Kye-ossi lors d'une opération coup de poings menée par la Délégation Départementale des forêts et de la faune de la Vallée du Ntem en collaboration avec les forces de l'ordre d'Ambam. L'opération a été réalisée avec l'assistance technique de LAGA, une organisation non gouvernementale.

Les quatre présumés trafiquants d'espèces sauvages appartiennent à un réseau qui opère entre le Cameroun et le Gabon. Trois des trafiquants présumés ont été arrêtés avec la peau de panthère emballée dans un sac le 3 avril 2020 dans la ville frontalière de Kye-ossi. Ils ont été interceptés par l'équipe conjointe des agents de la faune et des forces de l'ordre. Des sources proches des enquêtes qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat disent que les trafiquants sont arrivés séparément à leur lieu de transaction, indiquant la prudence et l'attention qu'ils avaient dans la réalisation de cette transaction illégale. Les deux premiers sont arrivés sur une moto et le troisième qui avait la peau de panthère cachée dans un sac arrivera quelques minutes plus tard. Une enquête plus approfondie sur le réseau a conduit les agents des forces de l'ordre à arrêter une quatrième personne le lendemain. Il est soupçonné d'être le principal responsable de ce trafic.

La panthère, également connu sous son nom scientifique de Panthera Pardus, est l'une des cinq espèces existantes du genre Panthera, membre des Felidae. La panthère se trouve dans une grande partie de l'Afrique sub-saharienne et dans de petites parties de l'Asie. Elle est répertoriée comme vulnérable sur la Liste rouge de l'UICN car sa population est menacée d'extinction.

Les panthères sont des espèces totalement protégées selon la loi de 1994 sur la faune qui interdit le braconnage et le trafic de l'espèce. Toute personne trouvée en possession de parties d'une espèce protégée est considérée comme ayant tué l'espèce et est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 3 ans et/ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 millions de francs.