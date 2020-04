Burkina Faso: Mesures contre le COVID-19 à Manga - La galère des employés des maquis et bars

Depuis l'entrée en vigueur le 25 mars 2020, des mesures d'interdiction de regroupement public pour lutter contre la propagation du COVID-19, les étrangers travaillant pour la plupart dans les bars et maquis de Manga, chef-lieu de la région du Centre-Sud, broient du noir.

Les jours se suivent et se ressemblent pour Placide Sissiri. « Ça fait deux jours que je n'ai pas daba », affirme-t-il dans son langage argotique pour signifier qu'il peine à trouver à manger.

Ce trentenaire, ivoirien d'origine, est le Disc-jockey (DJ) d'un maquis beaucoup fréquenté à Manga, chef-lieu de la région du Centre-Sud.

Féru de la console de mixage, Placide tenait quotidiennement la clientèle de son maquis en haleine avec des sonorités tendances.

Ce samedi 11 avril 2020, à 11 heures sonnantes, le jeune DJ, comme à son habitude, devrait déjà être en train de se faire quelques sous en distillant des décibels enjoués au plaisir de la clientèle appâtée par des « attalakous » (dédicaces) flatteurs.

Ce qui lui permettait d'arrondir sa paie mensuelle de 40 000 francs CFA.

Mais, aujourd'hui, c'est plutôt à l'ombre de l'un des arbres à l'extérieur de son cadre de travail que Placide et ses collègues, affichant une mine des mauvais jours, ressassent leurs problèmes.

La descente aux enfers pour eux débute le 25 mars 2020, quand le gouvernement opte pour la fermeture des bars et maquis parmi les mesures préventives pour contrer la propagation du COVID-19.

Touché officiellement par la pandémie le 9 mars 2020, le Burkina Faso enregistre, au 11 avril 2020, 484 personnes au total testées positives au coronavirus avec 155 guérisons et 27 morts.

La nouvelle de la fermeture des bars à cause de la pandémie, se souvient Placide Sissiri, lui est tombée tel un couperet sur la tête. Depuis, il tire le diable par la queue.

« Poche-vide »

Au-dessus de la porte d'entrée principale, rabattue, l'enseigne en néon qui affiche le nom du maquis est éteint.

Point de serveuses aux formes généreuses et au style vestimentaire décontracté qui, d'habitude, défilent entre les rangées de tables au gré de consommateurs admiratifs. Aucun vendeur ambulant.

Des caisses de boisson vides et les chaises sont entreposées çà et là. Un silence de plomb règne dans l'enceinte de ce bar-dancing disposé en U autour de la piste de dance.

Seul le souffle du vent charriant quelques feuilles mortes qui jonchent les lieux se fait entendre. Une scène insolite pour un maquis d'ordinaire bruyant et plein de monde.

« C'est vraiment dur pour nous de supporter ces journées sans rien faire », regrette Apollinaire Bamba, le manager du maquis, tee-shirt prêt du corps et barbe touffue et soignée.

Hormis ces longues journées d'oisiveté, c'est le syndrome de « poche-vide » qui afflige Placide : « Au maquis, y a plus travail.

Apollinaire Bamba, manager (premier plan) : « la vie est devenue très dure pour nous actuellement».

Même travail de manœuvre, on a cherché pour se défendre en entendant mais on n'a pas eu aussi.

C'est chaud même », se désole-t-il en dépeignant un quotidien de plus en plus difficile. Il en est actuellement à brader ses effets personnels.

Il y a trois jours, Placide s'est vu obligé de vendre son téléphone portable pour s'acheter de quoi manger.

Mais déjà, les subsides récoltés sont épuisés tandis que ses lendemains demeurent toujours sombres.

Ses compatriotes ivoiriens présents dans « La cité de l'épervier » vivent les mêmes conditions de galère.

Exercant à majorité dans les activités de loisirs et la restauration, ils ont dépensé le peu d'argent qu'ils possédaient encore.

Pour tous, les restrictions en ce temps de COVID-19 sont un coup dur. Il n'y a pas que des Ivoiriens.

En quittant, en février 2020, Cotonou au Bénin son pays natal pour Manga, Christophe Djakoto, 22 ans et titulaire du Baccalauréat série D, n'avait pas en tête de mener une vie avec autant d'épreuves pour se nourrir et épargner quelques sous.

Poussé à l'aventure après ses examens scolaires par les difficultés familiales et surtout financières, il espérait quelques économies et un retour rapide au bercail pour investir. Hélas ! Le COVID-19 en a décidé autrement.

En espérant la fin des mesures de restriction pour voir sa situation s'améliorer, le souci premier du jeune Béninois est d'assurer sa pitance quotidienne.

« On me donne 500 francs CFA par jour pour ma paie. C'est là-dedans que je mange et fais tout. Ce n'est pas suffisant mais je n'ai pas le choix », affirme-t-il.

Christophe a un compatriote à Manga, qui travaille dans le domaine de la construction comme aide maçon.

Avec lui, il obtenait quelques fois des jetons mais la donne a changé depuis le ralentissement de leurs activités à la suite des mesures de restriction. « Chez lui aussi actuellement, ça ne va pas », assure le jeune-homme.

Silence radio

« Avant même, la vie n'était pas simple, maintenant c'est encore pire», se plaint Juliette Kouamé, serveuse de maquis en co-location avec plusieurs autres filles dans une même maison.

Chez les demoiselles, la situation semble encore tenable. Aujourd'hui, elles ont cotisé pour préparer du riz à la sauce arachide.

Pour l'heure, ensemble, elles s'assurent deux repas au quotidien. « Nous puisons dans nos économies et il ne reste plus grand-chose. On se demande comment on fera après », s'inquiète-t-elle.

La jeune serveuse avait songé un temps à s'occuper pendant l'intermède du virus en vendant des gâteaux pour pouvoir joindre les deux bouts.

L'idée a juste tourné court. « Avec la fermeture des marchés, on ne pouvait pas obtenir les ingrédients nécessaires », s'est résignée Juliette.

Dans ces moments de difficultés, ces travailleurs expatriés ont cru pouvoir compter sur l'esprit de solidarité de leurs proches.

Mais Juliette Kouamé s'est vite faite à la triste réalité de la célèbre phrase du poète grec Euripide : « C'est dans le malheur qu'on reconnaît les vrais amis ».

Ses « nombreuses » connaissances et « amis » rencontrés dans le cadre de son travail semblent s'être tous volatilisés.

« Avant mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Maintenant quand j'appelle mes amis, ils ne me décrochent pas et chez d'autres même, ça ne passe plus.

Tout ça parce qu'ils se disent que je viens leur demander de l'argent », confie-t-elle, amusée. La jeune ivoirienne ne s'imaginait pas vivre une misère noire sans une main bienveillante à la rescousse.

Ruminant sa colère, Juliette prend rendez-vous pour la fin de cet épisode de COVID-19, les fondements de ses relations amicales seront révisés.

Exclus du système

Juliette Kouamé et ses co-locatrices s'inquiètent de ne plus disposer d'économies pour s'assurer des repas quotidiens.

Depuis l'entrée en vigueur des mesures de restriction dues à l'épidémie du coronavirus, l'accompagnement aux familles et personnes démunies s'est organisé à plusieurs niveaux.

Au sommet de l'Etat, de l'allègement de taxes des entreprises à la gratuité des factures d'eau et d'électricité en passant par la distribution de vivres, plusieurs cordes sont actionnées pour amoindrir le coût de la vie dans les familles burkinabè.

Aux côtés du gouvernement, des structures privées et des particuliers font aussi parler, au quotidien, leur cœur avec des kits alimentaires ou de la liquidité.

Placide Sissiri loue cet élan de solidarité qui témoigne de la largesse de certains hommes. Toutefois, ce dispositif pèche, selon lui, par le profil des bénéficiaires.

« Nous les étrangers par exemple, on n'est pas pris en compte. Pourtant, nous sommes les premières victimes parce que nous n'avons ni famille ni parent à proximité pour nous venir en aide.

Il faut que le gouvernement du Burkina pense aussi à nous en ces temps difficiles », argumente-t-il. Et de solliciter aussi le soutien de l'ambassade ivoirienne pour ses compatriotes vivant des situations difficiles.

Lorsque leur maquis baissait les rideaux, à l'entrée en vigueur de la mesure de fermeture, leur employeur, informe Juliette, a offert à son personnel quelques sacs de riz.

Mais depuis, c'est le silence radio. « On comprend que ce n'est pas facile aussi pour les patrons puisqu'ils ne font plus de recettes », reconnaît-elle.

Mais malgré les difficultés, ces expatriés n'envisagent pas tourner le dos au Burkina Faso. Ce n'est pas à l'ordre du jour même si la décision d'arrêt des transports en commun se levait, assure Placide.

« On est sorti pour chercher de l'argent et aider nos familles, on ne peut pas rentrer bredouille », affirme-t-il.

Juliette Kouamé n'entrevoit pas les choses d'une autre façon. D'ailleurs elle affirme avoir pris ses marques dans le pays des Hommes intègres. « Burkina est doux.

Je me sens comme chez moi en Côte d'ivoire mais c'est coronavirus qui est venu tout gâter pour le moment», assure-t-elle.

La prière de Juliette Kouamé et ses compatriotes, c'est de voir la maladie disparaître rapidement pour permettre la reprise de leurs activités.

En attendant, chacun y va de sa proposition. Juliette appelle à alléger les restrictions. « On peut lever par exemple le couvre-feu si on trouve qu'on ne peut rouvrir actuellement les bars et maquis », suggère-t-elle.

Placide, lui, souhaite qu'on laisse les maquis en plein air et les jardins reprendre du service quitte à veiller rigoureusement au respect des mesures de distanciation sociale et d'hygiène.

Quant à la fin du "cauchemar" lié au COVID-19, le jeune DJ est plutôt optimiste : « On va s'en sortir d'ici là, mais il faut que les gens changent et deviennent plus humains et pieux ».