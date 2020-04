Sénégal: Résilience economique et sociale face au COVID-19 - Thimbo dégage 262 millions pour les communes

Le Conseil municipal de la ville de Pikine a procédé à la remise de dons en denrées alimentaires et autres produits détergents aux maires des 16 communes du département de Pikine dans le cadre de la résilience économique et sociale prônée par le chef de l'Etat.

Dans une approche inclusive et participative, les organisations faitières du département ont aussi reçu un appui en denrées ainsi que le service départemental de l'hygiène qui a reçu des pulvérisateurs pour la désinfection des lieux recevant du public dans le département

A en croire le maire de la ville, cette action entre dans le cadre du programme d'accompagnement des collectivités dans la gestion des populations. « Nous entamons la 2e phase allant dans le sens d'appuyer les communes dans la gestion de leurs populations mais aussi dans la gestion et l'accompagnement des structures sanitaires du département », a indiqué Abdoulaye Thimbo.

Et de poursuivre dans la foulée : « Nous avons aussi appuyé le service d'hygiène avec 4 pulvérisateurs et du produit désinfectant dans le souci de désinfecter les marchés comme le marché central, le marché Thiaroye et les lieux recevant du public dans le département. Nous avions déjà disposé des lavemains dans ces lieux et offert du gel hydro alcoolique », a soutenu l'édile de la ville de Pikine. Sur ces entrefaites, le premier magistrat de la ville renseigne qu'une somme de 25 millions a été remis au ministre de l'Economie pour sa participation dans l'élan de solidarité de Force Covid-19 du Sénégal.

Revenant sur les organisations faitières, Abdoulaye Thimbo précisera : « Nous avons ciblé les personnes dont la vulnérabilité est notée, à savoir les organisations des retraités et veuves, les daaras, les imams, les paroisses etc.», confie le maire. Parlant au nom des maires de commune, Amadou Diarra de Pikine Nord soutiendra que l'heure est de réunir les forces pour faire face au Covid19 : « Dans ce département, nous devons avoir la tête haute parce que le maire qui représente tout le département, audelà de la mutualisation des moyens qu'il est en train de faire pour nous appuyer afin que nous tous, nous réussissons à Pikine de manière exemplaire et résiliente à faire face à cette crise pour bouter dehors le Covid-19 ». Poursuivant, le maire libéral de Pikine Nord dira que les positions politiques vont être transcendées pour le bien-être des populations pour la riposte face au coronavirus. La participation de la ville de Pikine s'élève à 262 millions en denrées alimentaires, en produits phytosanitaires et autres accessoires comme les lave-mains et l'appui aux structures sanitaires.

Abdoulaye Thimbo, Maire de Pikine

« Nous demandons au ministre des Collectivités des solutions souples pour les virements... » «Le Covid-19 a été une surprise pour nous, les élus. Avant, toutes les villes et communes avaient déjà voté leur budget, cela veut dire que les collectivités ont des difficultés parce que les orientations budgétaires, les arbitrages ainsi la dotation des différents chapitres ont été déjà faits. Nous savons que nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui si je prends l'exemple de Pikine de convoquer 100 conseillers que compte la ville dans une salle dans un contexte de pandémie, au vu du respect des mesures barrières .

Nous appelons le ministère des Collectivités territoriales et l'Etat, en relation avec l'Ams (Association des maires du Sénégal), de trouver une solution pour cette situation, de pouvoir se réunir et faire des virements de crédits pour participer activement à la lutte contre Covid-19. Nous, à la ville de Pikine, nous voulons faire beaucoup d'actions par exemple doter au plus grand nombre les populations de masques que nous comptons faire avec les artisans du département mais nous butons sur le texte», a confié Abdoulaye Thimbo.