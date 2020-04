Afrique: Des vols de solidarité de l'ONU transportent du matériel médical vital à travers l'Afrique

Aux Seychelles et à Djibouti, mais aussi en Somalie et à Madagascar, des écrans faciaux, des gants, des lunettes, des blouses, des masques, des tabliers médicaux, des thermomètres et des ventilateurs sont livrés par avion, train et automobile aux dispensaires de santé pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Le premier « vol de solidarité » des Nations Unies a quitté mardi Addis-Abeba, en Éthiopie, à destination des Seychelles, de l'île Maurice et de Madagascar. Il se rendra ce mercredi à Djibouti et au Kenya.

La cargaison de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est transportée par le Programme alimentaire mondial (PAM) et comprend des masques et lunettes de protection, des gants, des blouses, des tabliers médicaux, des thermomètres et des ventilateurs.

« Les vols commerciaux sont suspendus et le fret médical est bloqué. Nous pouvons arrêter ce virus dans sa course, mais nous devons travailler ensemble », a déclaré David Beasley, Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM). « Pour ce faire, nos ponts aériens doivent être entièrement maintenus, et nous sommes prêts à transporter du personnel médical et humanitaire ainsi que du fret médical », a-t-il ajouté.

Un million de masques et des équipements de protection individuelle

La cargaison cruciale de l'OMS comprend un million de masques, ainsi que des équipements de protection individuelle. Ce matériel suffira à protéger le personnel de santé tout en traitant plus de 30.000 patients à travers le continent, et des fournitures de laboratoire pour soutenir la surveillance et le dépistage.

Portail sur le coronavirus et mises à jour

Les lecteurs peuvent trouver des informations et des conseils sur le nouveau coronavirus (2019-nCoV) fournis par l'Organisation mondiale de la santé et les agences des Nations Unies ici. Pour les nouvelles quotidiennes d'ONU Info, cliquez ici.

La cargaison contient également une grande quantité de matériel médical donné par le Premier ministre Abiy Ahmed et l'initiative de la Fondation Jack Ma pour faire reculer la progression de Covid-19 en Afrique. L'Union africaine, par l'intermédiaire des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), fournit un soutien technique et coordonne la distribution du matériel.

« Le vol de solidarité fait partie d'un vaste effort visant à envoyer du matériel médical vital dans 95 pays », a déclaré le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS. Il donc à remercier tous les partenaires pour leur solidarité avec les pays africains « en ce moment critique de l'histoire ».

De son côté, le Dr Matshidiso Moeti, Directrice du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique rappelle les risques courus par le personnel de santé souvent « victime de maladies infectieuses alors qu'ils travaillent dans les hôpitaux et qu'ils y décèdent parfois. « C'est inacceptable. Cet équipement de protection individuel contribuera à leur sécurité. L'OMS s'est engagée à protéger les personnes qui sont en première ligne des soins de santé », a relevé Dr Moeti.

Plus de 15.000 cas et 815 morts recensés en Afrique

Pour l'Union africaine, les fournitures médicales sont particulièrement nécessaires « en cette période critique où les produits médicaux sont en pénurie dans le monde entier ». « L'Union africaine continuera à assurer la coordination nécessaire ainsi que les ressources pour que nos États membres soient en mesure de répondre aux besoins en matière de services de santé pendant cette pandémie », a déclaré Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine.

La plate-forme d'Addis-Abeba est l'une des huit plates-formes humanitaires mondiales mises en place pour faciliter l'acheminement de l'aide dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, selon le PAM. Le PAM assure également le suivi des cargaisons et la gestion des entrepôts, en collaboration avec Africa CDC. « Les fournitures médicales arrivent à point nommé, car le continent a encore une chance de lutter contre la pandémie de COVID-19. Des actions collectives et rapides, comme le « vol de solidarité », sont donc essentielles », a déclaré John Nkengasong, directeur d'Africa CDC.

Dans le cadre de l'appel mondial de 2 milliards de dollars lancé par l'ONU le 25 mars dernier, le PAM demande 350 millions de dollars pour établir des centres humanitaires vitaux dans le monde entier afin de faciliter le stockage et l'expédition de fret médical essentiel. Actuellement, le PAM n'a reçu que 24 % (84 millions de dollars) des 350 millions de dollars demandés.

Le continent africain n'a jusqu'à présent pas été touché par le coronavirus aussi durement que d'autres régions du monde. Et mardi, plus de 15.000 cas ayant fait 815 morts avaient été recensés sur le continent, selon le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique.