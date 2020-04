Sénégal: Sédhiou/Des comprimés remis aux vendeuses de banane par des Sud-coréens font polémique - Le district sanitaire et la police sur le dossier

Les comprimés en question font le tour de la ville via les réseaux sociaux et alimentent les débats dans la capitale du Pakao. Les premiers éléments de l'enquête renseignent que ce sont des produits multi vitamines que des Sud-coréens ont donné aux filles qui vendent de la banane sur des plats portés à la tête et sillonnant les rues.

Interrogé sur la question, le médecin-chef du district sanitaire de Sédhiou déclare qu' « il nous a été signalé avant-hier dimanche 12 avril, que des agents d'origine asiatique en service ici depuis pas mal de temps avaient remis des sachets de médicaments à des jeunes filles qui vendaient de la banane. Nos équipes se sont rendues sur place pour interroger les filles et leurs parents qui avaient reçu ces produits. Il ressort que ce sont des produits qu'elles ne connaissaient pas et qu'elles n'ont pas heureusement consommés », a dit Dr Diabel Dramé, le médecin-chef.

Suite à leur interpellation, ces Asiatiques (des Sud-coréens-NDR) ont déclaré à la police qu'eux-mêmes utilisent ces produits pour soulager leur asthénie et autres états de fatigue. Et comme ils ont l'habitude d'acheter de la banane à ces filles qu'ils ont vues manifestement fatiguées ce jour-là, rapporte le médecin chef, ils expliquent leur avoir donné pour les soulager.

Les filles ont dû remettre ces comprimés à leurs mamans qui s'en ont ouvertes au district sanitaire de Sédhiou puis à la police qui a ouvert une enquête là-dessus. « Tout laisse croire que ce sont des produits naturels d'origine asiatique composés de multi vitamines. Nous allons suivre ce dossier et chercher à avoir la nature réelle de ce produit. On se veut optimiste mais tout en restant vigilant », a indiqué Dr Diabel Dramé.

Et d'appeler les populations à plus de vigilance : « c'est assez salutaire aussi de voir des parents bien regardants sur la santé de leurs enfants. Le contexte est assez particulier et on appelle à la vigilance des populations pour éviter toute surprise préjudiciable à leur santé et à celle des autres ».