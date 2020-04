Sénégal: Pandémie du COVID-19 - Moustapha Diop fait le point sur la situation des industries

Dans un contexte où tous les secteurs économiques du monde sont lourdement affectés par la crise sanitaire, le ministre du Développement industriel et des Petites et moyennes industries a effectué une visite hier, mardi 14 avril 2020, au Parc industriel et au Domaine industriel de Diamniadio. Histoire de faire l'état des lieux des infrastructures en question, en contexte de Covid-19.

«La visite que j'effectue aujourd'hui au parc industriel et au Domaine industriel de Diamniadio revêt un caractère particulier, car elle intervient dans un contexte qui, comme vous le savez, est marqué par la pandémie du Covid-19 », précise notre source. Et d'ajouter qu'«au Sénégal comme partout ailleurs dans le monde, les industries sont fortement touchées par la crise du Covid-19 qui se traduit parfois par un ralentissement, voire carrément un arrêt d'activités dans certaines entreprises »

Faisant l'état des lieux des industries visitées, le ministre a porté à la connaissance de tous que les industries qu'il vient de visiter ne sont pas épargnées par la crise et elles sont assez représentatives de la situation qui prévaut actuellement dans la plupart de nos entreprises, avant de révéler qu' « elles font face à un problème d'approvisionnement en matières premières, une baisse de la production, un manque de débouchés, des difficultés financières, et comme vous pouvez l'imaginer, les conséquences sociales et économiques risquent d'être catastrophiques, si l'on y prend garde », rapporte la source.

C'est ainsi que dans le but d'avoir une appréhension nette sur l'effet de la crise sur le secteur industriel, que l'Ansd, sur les ordres du ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries, va mener une enquête, dit-il, « pour avoir des données scientifiques et techniques pertinentes qui nous permettront d'apporter les solutions appropriées et adaptées aux entreprises affectées par le Covid-19 ». Le ministre Moustapha Diop s'est par ailleurs réjoui des mesures fortes prises par le Président de la République, à travers le Programme de Résilience Economique et Sociale, pour soulager los entreprises en vue de leur permettre de bien traverser cette mauvaise passe. Et de conclure « je voudrais pour terminer adresser mes encouragements aux chefs d'entreprises que je viens de visiter, et à travers eux, exprimer tout mon soutien à tous les industriels du Sénégal », indique la même source.