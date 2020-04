Sénégal: COVID 19 - Bilan du mardi 14 avril /Encore 2 cas communautaires et 04 cas contacts suivis

Ça grimpe ! Et le Sénégal est à un (1) cas de la barre de 300 personnes testées positivement à Covid 19. Plus grave, les cas issus de la transmission communautaire ne cessent d'accroitre, soit 05 cas communautaires en 4 jours, d'où une moyenne de presque 2 cas par jour.

Faisant le point des résultats virologiques du mardi 14 avril, le ministère de la Santé et de l'action sociale a annoncé 08 nouveaux cas positifs à Covid-19 sur 272 tests réalisés. Il s'agit de 06 cas contacts suivis et 02 cas communautaires. Par ailleurs, le nombre de cas de guérisons monte en flèche et entretient les espoirs des populations.

Pour le compte de la journée du mardi 14 avril, le communiqué N°44 du ministère de la Santé a renseigné que «05 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, et déclarés guéris». Ces 05 malades guéris peuvent rejoindre le cocon familial et ils portent à la date d'hier à 183 le total des cas de guérisons.

Au total, le Sénégal compte 299 cas positifs au nouveau coronavirus dont 113 malades encore sous traitement. On déplore dans les lignes de ce bilan 02 décès et également un (1) cas évacué qui a succombé des suites de la maladie en France.m Le ministère de la Santé et de l'action sociale (Msas), renouvelle à la population son appel strict au respect des mesures de prévention individuelle et collective.