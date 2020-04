Sénégal: Appui du FMI aux Etats contre la maladie de la COVID-19 - Le Pays se contente de ces 5% de dts

Classé pays potentiellement émergent depuis 2017, le Sénégal devra se contenter de ses 277 milliards de FCFA du Fonds monétaire international (FMI) au titre de son Droit de tirage spécial (DTS).

La première grande institution financière mondiale, le Fonds monétaire international (Fmi) a approuvé lundi 23 avril un allégement de la dette immédiat à 25 Pays moins avancés (Pma) dont 19 africains. Cette mesure ne concerne que les pays membres au titre du fonds fiduciaire réaménagé d'assistance et de riposte aux catastrophes (fonds fiduciaire Arc). Ce mécanisme du Fmi est bel et bien encadré pour répondre dans l'immédiateté aux urgences lorsqu'il s'agit de catastrophe, de tremblement de terre, de guerre, d'une pandémie comme la maladie de la covid-19 ou Ebola deux ans en arrière.

Le Sénégal n'étant pas éligible, au motif qu'il a été classé dans la catégorie des pays potentiellement émergents depuis 2017 avec comme rang 12ème sur 45 pays en Afrique, a tout de même bénéficié du Droit de tirage spécial (Dts) qui est un actif de réserve international, créé par le Fmi pour compléter les réserves de change officielles de ses pays membres. Et pour le Sénégal, son Dts est à 5%, ce qui équivaut aux 277 milliards de prêts remboursables avec un taux faible ou nul. Aujourd'hui, «cet argent peut être disponible en 48 heures qui suivent la décision», nous rassure Meïssa Babou, économiste à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'économiste de rappeler pour convaincre : «Sous le régime de Abdoulaye Wade, le Sénégal était classé parmi les pays les moins avancés, et c'est sur cette même base que le pays avait bénéficié d'une remise de dette de presque 25%». L'économiste de chahuter: «Depuis quelques années nous proclamons urbi orbi pays émergent avec des taux de croissance de plus de 6%. Donc, nous ne sommes plus éligibles à ce fonds».

Pour rappel, tout au début de la crise le Fonds monétaire international avait dit qu'il dispose d'une puissance de feu de 1 000 milliards de dollars pour les 189 membres qui ont besoin d'argent. Kristalina Georgieva, directrice générale du Fmi s'était particulièrement montré attentive aux pays à faibles revenus, en particulier les pays africains. Les fonds disponibles en urgence ont été portés à 100 milliards de dollars.

Depuis quelques semaines tous les pays africains qui en font la demande reçoivent une aide d'urgence à travers deux mécanismes, la facilité de crédit élargie (Fec), prêts à taux zéro pour les pays à faibles revenus, et l'instrument de financement rapide (Ifr), prêts à conditions avantageuses ouvert à tous les pays. De plus, le Fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux catastrophes a été remanié et sera porté à 1,4 milliard de dollars. Il permet aux pays devant faire face à des échéances de dette de recevoir une compensation sous forme de dons», avait-elle dit. Et depuis lundi 23 avril, 19 pays africains viennent ainsi d'être dotés pour six mois, période pendant laquelle c'est le Fmi qui paye leurs dettes.

A noter également qu'en 2020, 76 pays viennent d'être classés parmi les pays les plus pauvres de la planète, dont quarante en Afrique devant rembourser aux créanciers un total de 32 milliards de dollars.