Sénégal: Acheminement de l'aide d'urgence - Le syndicat des gros porteurs brandit la gratuité

Le syndicat des gros porteurs et transporteurs du Sénégal n'arrive toujours pas à comprendre le choix de l'Etat, qui selon eux, a préféré payer alors qu'il avait la possibilité de se faire acheminer l'aide d'urgence dans les régions sans bourse délier.

Ce syndicat entendait contribuer à sa façon à l'effort de guerre demandé par le Président de la République. Ce qui est aussi le cas du collectif des acteurs des transporteurs routiers du Sénégal (CATRS) qui dans une lettre adressée au ministre Oumar Youm décide de mettre à la dispostion de l'Etat tout son parc de véhicules poids lourds en vue de transporter gratuitement les matériels, les vivres et médicaments. Hélas !

«En tant que syndicat des gros porteurs et transporteurs, quand on a appris que l'Etat veut distribuer des vivres aux populations et qu'il avait des personnalités qui ont répondu à l'appel du Chef de l'Etat, en donnant de l'argent, nous avons voulu, nous aussi, apporter notre soutien. C'est alors que nous avons décidé de mettre à la disposition de l'Etat, nos camions sans frais. Nous avons juste demandé du carburant pour transporter les vivres, gratuitement. Nous l'avons annoncé depuis le 28 mars», a soutenu M. Diallo leur porte-parole à la télévision Walfadjiri. Et de s'étonner, «mais personne ne nous a répondu».

«Après, on a appris que l'Etat a lancé un appel d'offres et cet appel d'offres ne concerne que les entreprises qui disposent de 50 camions. C'est ainsi que vendredi dernier, on est allés rendre visite au ministre (Mansour Faye, Ndlr). Il n'avait même pas le temps pour nous recevoir. Nous étions une délégation de 16 personnes. Il y'avait des gens qui ont fait 20, 30, voire 40 camions. Les plus petites entreprises avaient 20 camions. On leur a dit qu'on n'a pas besoin d'argent».

«Achetez juste le carburant. A Dakar, la location est un casse-tête pour les populations. On a pensé que cet argent peut aider les populations ailleurs, notamment dans le transport à Dakar. Il (Mansour Faye, Ndlr) nous a mis en rapport avec son secrétaire. Il a préféré aller s'entretenir avec Diop Sy et l'ancien footballeur El Hadj Diouf. Le lendemain, on l'a appelé pour lui dire qu'on est toujours dans cette dynamique de les soutenir dans le transport. On nous a encore demandé d'attendre», confie M. Diallo.

Par rapport aux prix, il dira que «le ministre a dit qu'ils vont payer 18500 pour Ziguinchor, Sédhiou, Matam et Kédougou. Diop Sy a proposé 16.000 pour Ziguinchor et 15.000 pour Matam. Alors que nous, nous étions dans une dynamique de soutenir l'Etat. Gratuitement. Nous avons rassemblé 100 camions. Par la suite, ils ont préféré traiter avec Diop Sy». «Mais, ce qui est intrigant c'est comment peut-on refuser la gratuité et préférer payer dans une situation pareille», s'interroge-t-il.