Mali: La pandémie met le système sanitaire déjà fragile, à très rude épreuve

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la Banque mondiale a décidé de soutenir le Mali. Un financement de 25,8 millions de dollars a été dégagé par l'institution pour un projet de riposte d'urgence à la pandémie.

Afin d'accompagner le Mali dans la lutte contre le Covid-19, la Banque mondiale a octroyé un financement de 25,8 millions de dollars. L'accord a été signé le 14 avril à Bamako.

« Malgré un contexte difficile marqué par la propagation de la pandémie du Covid-19, et un changement de notre façon de collaborer en raison notamment du télétravail, les équipes de la Banque mondiale et celles de votre gouvernement ont pu mener à bien, en quelques semaines, la préparation du Projet de riposte d'urgence à cette pandémie », a déclaré Soukeyna Kane, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali.

Elle a expliqué que le Projet de riposte d'urgence à la pandémie de Covid-19 s'inscrit dans le cadre de l'aide rapide d'un montant global de 14 milliards de dollars mobilisé par le Groupe de la Banque mondiale afin d'aider les systèmes de santé à relever les défis immédiats de cette pandémie.

La pandémie de maladie à coronavirus (Covid-19) se propage rapidement dans le monde entier.

Au 13 avril 2020, elle avait déjà touché 185 pays, provoqué plus de 1 872 000 cas, et plus de 116 000 décès dans le monde.

A la même date, le Mali avait déjà enregistré 123 cas positifs, 10 décès et 26 patients guéris et ce, en l'espace de 3 semaines.

«Cette pandémie met le système sanitaire malien, déjà fragile, à très rude épreuve.

De ce fait, le projet de riposte d'urgence à la pandémie de Covid-19 vise à faire face à cette crise sanitaire notamment grâce à l'amélioration de l'accès aux services de soins de santé et la promotion d'une réponse intégrée à la pandémie par le biais d'un renforcement des moyens de dépistage (tests), de détection et de traitement des patients, ainsi qu'à l'amélioration des capacités des laboratoires et des moyens de veille sanitaire », a-t-elle ajouté.

Il comprend trois composantes : la réponse urgente au Covid-19 ; l'augmentation de l'accès aux services de soins de santé et gestion de la mise en œuvre et suivi/évaluation.

Ces trois composantes s'alignent sur les initiatives entreprises par le Gouvernement du Mali et ses Partenaires techniques et financiers.

« Aussi, le projet permettra de renforcer la surveillance, la détection et la gestion des cas à Bamako, dans les régions et les districts sanitaires.

Il permettra également de rendre disponibles 100 cliniques modulaires pour accroître la capacité en lits du Mali ; et d'augmenter la fourniture d'équipements de protection individuelle », a indiqué la directrice des opérations de la Banque mondiale.

Selon Mme Kane, le projet prévoit la formation du personnel de santé, l'augmentation de leur nombre et l'octroi de primes pour leur permettre d'exercer dans de meilleures conditions.

Les structures de santé devant prendre en charge des patients du Covid-19 recevront une

aide financière. Enfin, les ménages affectés bénéficieront d'un soutien financier, de denrées alimentaires et produits essentiels pour leur permettre de faire face aux mesures prises pour freiner la propagation de la maladie.

Ce nouveau projet est un complément essentiel aux projets de santé en cours financés par la Banque mondiale au Mali et s'appuiera sur le Programme de renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies (Redisse) et le Projet d'accélération vers la couverture médicale universelle (Pacsu).

« Compte tenu des défis sans précédent que pose la pandémie de Covid-19, ce soutien d'urgence n'est que le début d'un effort plus vaste que le Groupe de la Banque mondiale prévoit de fournir aux pays qu'elle finance y compris le Mali.

Nous devons nous atteler à protéger les vies, mais également les moyens de subsistance en soutenant : les populations pauvres et vulnérables, les entreprises du secteur privé, et le redressement de l'économie », a confié Soukeyna Kane.