Sénégal: Ziguinchor/ Psychose de COVID-19 chez les populations - Les structures sanitaires «désertées»

C'est une véritable psychose qui gagne en ce moment les populations de Ziguinchor, dans ce contexte de Coronavirus (Covid-19). Certains malades rechignent à aller même se faire consulter dans les structures de santé. Conséquence, les structures de santé présentent parfois l'image de jours fériés, tellement les lieux sont vides.

Constat fait par le médecin-chef du District Sanitaire de Ziguinchor, le Docteur Jean Jacques Malomar, qui évoque trois grandes raisons de cette désertion de malades dans ces structures de santé à Ziguinchor. «Les appréciations des populations que nous approchons sont diverses et variées. Pour certains, il s'agit de la crainte d'aller vers ses structures et de présenter une fièvre. Et, à leur avis, une fois cet état de fait acquis, ils craignent d'être considérés comme suspect.

Le deuxième niveau de réflexion chez d'autres, c'est la crainte d'aller vers une structure de santé, d'y retrouver du monde et de s'exposer à une possibilité de contamination. A cela s'ajoute les usagers qui n'habitent pas Ziguinchor et qui n'ont pas les moyens de se déplacer vers ces structures de santé... », explique-t-il. La blouse blanche poursuit : «il y a bien d'autres maladies qui étaient là avant le Covid-19. Ces maladies continuent encore à sévir, mais on a l'impression que ces dernières ont pris du recul et que voilà l'attention est rivée sur le Covid-19», martèle-t-il.

Avant de déconseiller l'automédication qui, selon lui, va brouiller les pistes. «Faire de l'automédication revient à brouiller les pistes dans le cadre de cette recherche active que nous faisons. Nous les invitons à se présenter dans les structures s'ils présentent des signes qui nécessitent une consultation», plaide le médecin-chef du District Sanitaire de Ziguinchor qui appelle à une mobilisation pour lutter contre cette pandémie mais aussi les autres maladies. Le constat est là, depuis quelques semaines, le taux de fréquentation des malades dans les structures sanitaire a considérablement chuté, depuis trois semaines.