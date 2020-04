Cote d'Ivoire: Coronavirus - La mairie de Yopougon sensibilise et équipe de nombreuses structures

Le conseil municipal de Yopougon dirigé par Gilbert Koné Kafana poursuit sa sensibilisation et son action de solidarité à l'endroit des communautés et structures de sa commune.

Le 14 avril, elle a organisé une double cérémonie de sensibilisation et de remise de matériels sanitaires, d'hygiène et de kits alimentaires en présence des élus de la commune et de plusieurs entités locales.

Ce fut l'occasion, sur l'esplanade de la mairie qui servait de lieu de la cérémonie, pour Coulibaly Issifou, premier adjoint au maire représentant Koné Kafana, d'inviter les populations à continuer de respecter les mesures barrières.

Il a rassuré quant à la présence permanente de la mairie à leurs côtés pour leur permettre d'atteindre l'objectif du gouvernement qui est de stopper la propagation du virus sur toute l'étendue du territoire.

Pour ce faire, il a mis à la disposition de la Direction départementale de la Santé, des forces de défense et de sécurité, des structures décentralisées, des 42 marchés, du secteur du transport et des artisans, des quartiers précaires, des onze villages, des communautés religieuses, partis politiques, etc., du matériel sanitaire, hygiénique et deux mille kits alimentaires.

D'une valeur de 170 millions FCfa, le don est composé, entre autres, de 5 412 bouteilles de savon liquide, de 11 250 cache-nez, de 24 200 paires de gants, de 2400 bidons de javel, de 3410 boîtes de gel hydro-alcoolique et de 50 tonnes de riz, 50 tonnes de pâtes alimentaires, de boîtes de tomate, de cube d'assaisonnement, de bidons d'huile.

Réceptionnés tour à tour par Dr Konan Georges, directeur départemental de la Santé de Yopougon Ouest-Songon, pour le compte du secteur de la santé et par N'Gbakoua Eugène, chef du village de Kouté, pour les populations, ils ont exprimé leur gratitude et leur reconnaissance au député-maire de la commune.

Pour eux, c'est un geste très attendu par les populations au moment où les conditions de lutte contre la pandémie se durcissent.

Le représentant du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a promis de rendre compte à sa hiérarchie tandis que N'Gbakoua Eugène a précisé qu'il va faire une répartition judicieuse et équitable.