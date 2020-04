Soudan: Hamdouk informé de la Position des Négociations pour combler le Barrage de Renaissance

Khartoum — 2020 (SUNA)- Le Premier ministre, le Dr Abdullah Hamdouk, lors de sa rencontre à son bureau, Mme Asmaa Mohamed Abdullah, Ministre des Affaires Etrangères, le Prof. Yasser Abbas Mohamed, Ministre de l'Irrigation et des Ressources en Eau, et les membres du Comité Négociant ses Composantes Techniques et Juridiques, ont informé la Position des Négociations sur le Remplissage et l'Exploitation du Barrage de la Renaissance Ethiopien.

Il a été assuré sur la Position de Négociation du Soudan et les Dispositions Adoptées par le Comité en Termes d'Informations fournies par les Sept Comités pour soutenir la Négociation.

Dr Hamdouk a félicité pour l'effort et l'excellent travail de l'équipe de Négociation, le Haut Esprit Patriotique, le Professionnalisme et l'Esprit d'Equipe dont elle jouit.

Il a également été informé des Caractéristiques Générales du Projet d'Accord conclu par les Trois Parties lors des Rondes de Négociations de Washington, faisant à nouveau pleinement confiance au Ministre de l'Irrigation et des Ressources en Eau et à son Equipe de Négociation.

Il a souligné que les Intérêts du Soudan dans les Eaux du Nil et de ses Affluents sont préservés maintenant et pour les Générations Futures, grâce à l'Expérience et au Grand effort toujours déployés par ses Fils et ses Filles.

Le Ministre de l'Irrigation et des Ressources en Eau, le Prof. Yasser Abbas, a déclaré que la réunion vient informer la Direction de l'Etat sur tous les Détails du Barrage de la Renaissance, en raison de ses Implications Importantes pour le Présent et l'Avenir du Soudan.