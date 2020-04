Soudan: Raja Nikola reçoit le soutien du Conseil Suprême des Soudanais à l'Etranger

Khartoum — 2020 (SUNA)- Mme Raja Nicholas Abdel-Messih, membre du Conseil de Souveraineté de Transition, a reçu Mercredi le Soutien du Secteur de la Santé au Conseil Suprême des Soudanais à l'Etranger, d'n Montant de Deux Cent Mille Livres pour le Fonds National du Comité Suprême des Urgences Sanitaires.

Le Prof. Raja Nikola a salué le Soutien Continu que la Patrie a fourni au pays et à l'Etranger en vue de Lutter contre le Nouveau Virus Corona et de limiter sa Propagation et sa Propagation.

À cela, le Chef de la Délégation, le Prof. Hanan Salah, a confirmé dans un communiqué de presse que le Soutien du Conseil s'inscrit dans le cadre d'efforts Concertés Officiels et Populaires et en réponse à la Population du Soudan au pays et à l'Etranger afin de contenir la Propagation et la Propagation du Nouveau Virus Corona, appelant tous les Secteurs du Peuple Soudanais à la Solidarité dans une Situation aussi Délicate que vous traversez au pays.