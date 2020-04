Soudan: Le 2ème lot d'aide chinoise arrive au Soudan

Khartoum — - Ce Deuxième Lot de Matériel Médical, avec le Soutien de la Fondation Jack Ma, est arrivé au Soudan ce matin par un Avion-Cargo éthiopien.

L'Ambassadeur de Chine Ma Xinmin, qui était à la réception de l'Avion, a souligné que les Peuples font face à un Ennemi Commun, qui est (Covid-19), soulignant l'importance de la Coopération Internationale dans le domaine de la Santé pour combattre et contenir l'Epidémie, afin d'améliorer les Politiques Internationales et de renforcer les Mesures de Coordination pour Contrôler l'Epidémie.

Le Sous-secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères, l'Ambassadeur Siddig Abdul-Aziz, a expliqué que le Soutien Médical fourni par la Fondation Jack Ma pour faire face à la Pandémie s'inscrit dans le cadre du Partenariat Stratégique entre les deux Peuples Amis à ce moment et tout le Monde sait que les pays ont cessé d'Exporter ces Produits, ce qui indique clairement que la Chine est un Partenaire Stratégique à l'Epoque. Gravité Nous espérons que ces Partenariats se poursuivront même après le Retrait de la Pandémie.

Le Représentant du Ministère de la Santé, le Dr Emad Abu-Reed, a déclaré: « Aujourd'hui, nous avons reçu la deuxième cargaison d'aide chinoise représentée à la Fondation Jack Ma, ce qui est des choses nécessaires dont nous avons besoin, des aides d'examen complètes, des moyens de protection de la santé et des vêtements de protection, ce qui donne la possibilité d'augmenter les capacités de diagnostic et est également un partisan des équipes d'intervention. Rapid, contient un nombre estimé d'aides médicales dont le personnel médical a besoin et est représenté dans du matériel de prélèvement et de transfert d'échantillons de laboratoire (trousses d'examen de laboratoire) en plus des moyens de protection individuelle et des vêtements de protection pour les cadres traités, des masques et des gants médicaux, en plus des respirateurs et des appareils de mesure de la température.

Abu-Reed a souligné que les aides seront distribuées en se concentrant sur les États touchés par l'épidémie maintenant, appréciant le rôle de la Chine dans sa position de soutien contre (Corona).

Il est à noter que les cas de la maladie au Soudan ont atteint 32 Cas, 5 Décès et plus de 270 Cas de Suspicion, et le pays a annoncé l'Interdiction Totale de 3 Semaines à compter de Samedi prochain.