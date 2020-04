Cameroun: Gaston Komba - De l'hémicycle à l'administration

Le nouveau secrétaire général de l'Assemblée nationale connaît bien l'institution au sein de laquelle il vient d'effectuer deux mandats en qualité de député.

De 2007 à 2020, il a représenté la circonscription du Nkam à l'Assemblée nationale en qualité de député. Soit deux mandats. Depuis hier, Gaston Komba est le nouveau secrétaire général de cette chambre du Parlement. Il y a été nommé par un arrêté du Bureau rendu public par le président de l'Assemblée nationale, Cavaye Yeguié Djibril, à la suite d'une réunion de cette instance. Cet ancien membre de la Commission des Finances et du Budget n'est donc pas en terrain inconnu au sein de l'Assemblée nationale.

Celui qui, il y a quelques mois encore, coordonnait les activités du Réseau des parlementaires « Espérance Jeunesse » (REJE) arrive à la tête de l'administration de cette institution parlementaire au début d'une nouvelle législature, alors que l'Assemblée nationale est rentrée en plein dans les travaux de construction de son nouvel immeuble-siège. Né le 15 novembre 1960 à Douala, Gaston Komba est titulaire d'une maîtrise en droit public et d'une autre en sciences politiques et d'un Master 2 en gestion des conflits et catastrophes, stratégie et défense. L'ancien stagiaire de l'Institut d'administration publique de Paris et de l'Ecole nationale d'administration de la même ville a occupé de nombreuses fonctions au sein de l'administration publique camerounaise avant son élection en 2007 comme député.

Il a été tour à tour chargé d'études puis chef du personnel et du contentieux au Conseil économique et social, chargé d'études au secrétariat des conseils ministériels et réunions ministérielles à la présidence de la République ; chef de la cellule juridique au ministère de l'Education nationale puis de 2004 à 2007, inspecteur général au Crédit foncier du Cameroun. Depuis hier, il est le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Sur le plan politique, ce militant du RDPC est président de la section du Nkam nord-ouest. Il est par ailleurs détenteur de nombreuses distinctions honorifiques, les moindres n'étant pas celle de Grand cordon de l'ordre national du mérite et de Grand officier de l'ordre national de la valeur.