Cameroun: Légion de gendarmerie du Littoral - Le colonel Pierre Aimé Bikele aux commandes

Il a été installé hier dans ses nouvelles fonctions par le général de brigade Elias Toungue.

Ambiance sobre et dépouillée hier 14 avril dans l'après-midi à la légion de gendarmerie du Littoral à Bonanjo, à l'occasion de la cérémonie d'installation du nouveau commandant, Pierre Aimé Bikele, par le général de brigade Elias Toungue commandant de la deuxième région de gendarmerie. Juste un détachement pour les honneurs militaires et des proches collaborateurs pour donner une coloration à la cérémonie. Né le 20 juillet 1967 à Mbanga, le colonel Pierre Aimé Bikele est titulaire d'un baccalauréat A4 en Lettres philosophiques, d'une licence en droit privé et d'un master II en Stratégie, défense, sécurité, gestion des conflits et des catastrophes. Lauréat de la promotion « Intégrité territoriale » 1993-1995 de l'Emia, il va suivre de nombreux stages au Cameroun et à l'étranger et gravira une à une les marches de la hiérarchie de la gendarmerie nationale.

On le retrouve ainsi à Ngaoundéré comme officier adjoint à la compagnie de gendarmerie, commandant de l'escadron de gendarmerie mobile n°12 à Yaoundé et à Douala comme commandant de la compagnie de gendarmerie du Port de 2005 à 2010. Il rejoint Yaoundé pour occuper le poste de commandant opérationnel de la gendarmerie nationale de 2010 à 2012, adjoint gendarmerie centre opérationnel inter-armées/Mindef/Ema 2012-2014 et chef de la division de l'enseignement supérieur à l'Eiforces, poste qu'il quitte pour être nommé le 31 mars 2020 comme commandant de la légion de gendarmerie du Littoral. A l'issue de sa prise de fonction, il semble avoir une idée claire de ce qui l'attend sur le terrain. « Je prends le commandement dans un contexte sanitaire particulier où le Cameroun, comme le reste du monde, fait face à une pandémie qui ne met cependant pas entre parenthèses toutes nos autres missions.

Au regard de la délicatesse de notre zone de commandement, il est question pour nous de construire un partenariat avec les populations et tous les autres acteurs de la société, pour lutter contre l'insécurité et la grande criminalité dans la région du Littoral et la ville de Douala en particulier, pour contenir la menace sécessionniste qui vient du Sud-Ouest par le département du Moungo, et veiller à l'application des mesures gouvernementales de riposte contre le corona virus. Tout cela devra se faire dans un climat de paix, de confiance mutuelle et de justice ». Et pour cela, il compte s'appuyer sur ses collaborateurs pour mener à bien ces missions.