Congo-Kinshasa: COVID-19 - Kinshasa compte plus de cas

La ville de Kinshasa a été la première province par laquelle la pandémie du coronavirus est entrée au pays. Le premier cas a été notifié le 10 mars. Depuis lors, cette maladie s'est propagée dans cinq provinces de la RDC avec Kinshasa qui passe en tête d'affiche sur le cumul des cas.

Sur les deux cent cinquante-quatre confirmés rapportés le mardi 15 avril, Kinshasa a, à elle seule, deux cent quarante-deux cas. Elle est suivie de la province du Nord-Kivu avec cinq cas, le Sud-Kivu a rapporté quatre cas. Quant aux provinces de l'Ituri et de Kwilu, elles ont enregistré respectivement deux cas et un cas.

S'agissant de la situation épidémiologique, le Comité multisectoriel de la riposte au Covid-19 note que depuis le début de la pandémie, vingt et un décès et vingt et un guéris ont été rapportés. Cependant cent vingt cas suspects sont en cours d'investigation, cent quatre-vingt-dix-sept échantillons sont testés. Pour ce qui est de nouveaux cas, la ville de Kinshasa en a notifié treize à la date du 14 avril. Le Comité multisectoriel de la riposte au Covid-19 indique, par ailleurs, que les autres cas non indiqués sont soit en hospitalisation ou pris en charge hors structure par les équipes de la riposte.

Pour réduire la propagation de la pandémie en RDC, le chef de l'Etat avait pris des mesures concernant les rassemblements des personnes : notamment l'interdiction de tous les rassemblements, réunions, célébrations, de plus de vingt personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial, la fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs officiels et privés sur l'ensemble du territoire national, la suspension de tous les cultes, la suspension des activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif jusqu'à nouvel ordre. Il a été aussi interdit jusqu'à nouvel ordre, l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants et l'organisation des deuils dans les salles et les domiciles. Les dépouilles mortelles seront conduites directement de la morgue jusqu'au lieu d'inhumation et en nombre restreint d'accompagnateurs.