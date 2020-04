Congo-Brazzaville: COVID-19 - Etoile du Sud débute une campagne nationale de sensibilisation

L'activité de l'ONG est simultanément lancée dans la capitale ainsi que dans toutes les provinces du pays où elle a des bureaux.

L'ONG Etoile du sud a lancé, le mercredi 15 avril, des sensibilisateurs sur le terrain en vue de convaincre la population sur l'existence du coronavirus en RDC ainsi que pour l'enseigner sur les bonnes pratiques afin de limiter la propagation de cette pandémie. L'activité rentre dans le cadre de la campagne de lutte contre la pandémie du coronavirus menée par cette ONG à travers le territoire national dont le premier palier est fixé du 15 avril au 30 juin. Mais l'ONG se dit disposée à adapter sa campagne par rapport à l'évolution de la situation de cette pandémie au pays.

A cette occasion, la présidente nationale de cette organisation non gouvernementale, Sylvie Luzala, a officiellement remis à un échantillon de sensibilisateurs, présents au siège de cette association à Limete-Funa, des équipements et outils pour leur permettre de mener à bien cette campagne et de se protéger contre cette maladie. Madame Luzala a rappelé à ces sensibilisateurs l'objectif de cette mission et comment elle doit être menée. « Beaucoup de nos concitoyens continuent à croire que cette maladie n'existe pas et tout ce qui se fait ne serait qu'un alibi pour les autorités pour se faire de l'argent par des dons, alors que cette pandémie est déjà dans nos murs et fait chaque jour des victimes », a-t-elle argumenté.

Votre mission consistera donc, dans ce contexte, a poursuivi la présidente nationale d'Etoile du Sud, à leur expliquer que cette maladie est présente en RDC où elle fait des victimes. Aussi faut-il leur indiquer que cette maladie est très dangereuse. D'où, ils doivent rester dans leur maison s'il n'y a pas nécessité ou urgence de sortir. Ces sensibilisateurs ont aussi la mission d'expliquer à la population l'utilisation de tous les dispositifs arrêtés pour éviter la propagation de la pandémie, notamment le port de masques, le lavage et la stérilisation des mains à l'eau ou à la solution hydroalcoolisée, l'utilisation des lave-mains, la stérilisation des poignets des portes et des habits avec du javel, etc.

Donner la bonne information à la population

Pour mener cette activité à Kinshasa, Etoile du Sud a ciblé dix quartiers dans les communes de Masina, Kimbanseke, Kalamu, Mont Ngafula, Barumbu, Nsele et Makala. Dans chaque quartier, l'ONG a mis à disposition quatre agents sensibilisateurs. Sur place, pour faciliter l'accès à la population, les sensibilisateurs ont été appelés à travailler avec les points focaux et les comités de santé populaire ainsi que les responsables des villages-genres qui sont membres de l'association.

A en croire Mme Sylvie Luzala, cette activité répond à la mission de cette ONG, liée au droit de la santé de la population. Nous voulons, a-t-elle expliqué, atteindre les personnes les plus défavorisées où l'on suppose que plusieurs barrières leur empêche l'accès à la bonne information.

Dans le lot des équipements et produits remis aux différents sensibilisateurs, Sylvie Luzala a mis à disposition de chacun d'eux des flacons de savon liquide, des solutions hydroalcoolisées et d'eau de javel, des cache-nez, des lave-mains et des banderoles en vue d'annoncer cette campagne dans tous les quartiers visés. Insistant sur le caractère national de cette campagne de lutte contre le Covid-19, la présidente nationale de l'ONG Etoile du Sud a indiqué que cette activité est menée simultanément dans les provinces du Maniema, de la Tshopo (Kisangani), du Nord-Kivu (Bukavu), du Sud-Kivu (Goma Butembo et Beni) et dans le Haut-Katanga (Lubumbashi), où cette association est représentée.