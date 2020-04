Congo-Brazzaville: Enseignement technique - Une plateforme pédagogique pour les cours de rattrapage

Dans l'objectif de rattraper les quarante-cinq jours du troisième trimestre déjà perdus, le ministre de tutelle, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, a lancé le 14 avril le programme : « Mes cours à la maison ».

Selon le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, cette plateforme vise à amener l'école vers les élèves et apprenants confinés à la maison à cause de la pandémie du Covid-19. A travers cette initiative, le gouvernement entend remettre des polycopiés des cours élaborés par les enseignants selon les filières et le niveau, en les diffusant à travers l'environnement numérique ou la messagerie électronique.

En effet, le sous-secteur de l'enseignement technique et professionnel compte plusieurs sous-ensembles, notamment les vingt-sept séries technologiques en baccalauréat et les dix-huit options en brevets techniques et professionnels. A cela s'ajoutent les neuf séries professionnelles en baccalauréat, les vingt et une options des spécialisés des écoles professionnelles ainsi que toutes les matières transversales comme le français, les mathématiques et bien d'autres. « En effet, il nous faut en même temps penser aux cours magistraux par la fourniture gratuite des polycopiés mais également aux diverses manipulations que les enseignants devraient avoir à présenter devant leurs élèves qui n'ont pour professeur que l'écran ou le smartphone », a souligné Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, rappelant que le ministère a optimisé l'expérience réussie des années antérieures sur les cours filmés.

Ainsi, la plateforme « Mes cours à la maison » est composée, entre autres, des équipes pédagogiques ; la grande Ecole du numérique ; les opérateurs comme la Télévision nationale congolaise, Congo télécom, MTN, Airtel et Startimes. Pour ce faire, les apprenants devraient disposer de la plate-forme Web, suivre leurs enseignements pendant toute la durée du confinement, bénéficier de la version écrite et la version vidéo avec possibilité de téléchargement, disposer d'un identifier par établissement et par série ou option. « ... Soyez rassurés que le gouvernement mettra tout en œuvre pour que les examens d'Etat se déroulent dans les meilleures conditions à des dates qui seront fixées ultérieurement après le confinement », a exhorté le ministre Fylla.